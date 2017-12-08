Украина наращивает экспорт гороха, картофеля, огурцов и чеснока

08 декабря 2017, 12:16
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За первых три квартала Украина экспортировала овощей на $43,7 млн. Основные страны-покупатели Индия и Беларусь

Украина наращивает экспорт гороха, картофеля, огурцов и чеснока | АПК | Дело Увеличить картинку

По итогам 9 месяцев 2017 года рост объема экспорта овощей из Украины составил 104% — до $43,7 млн. Об этом сообщил вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), координатор Центра поддержки экспорта при УСПП Денис Красников.

По данным Центра, основные виды овощей, экспортируемые из Украины — это горох (доля в экспорте 48%), помидоры свежие или охлажденные (22,8%), огурцы корнишоны свежие или охлажденные (7,2%), картофель (6,2%) и лук (5,3%).

При этом наибольшая динамика прироста за 9 месяцев 2017 году наблюдалась по гороху — который практически не поставлялся на внешние рынки в 2016, а в текущем году сумма его экспорта составила около $20 млн. Также существенно выросли поставки картофеля — 113% и огурцов — 53%.

Одной из перспективных нишевых культур для экспорта является чеснок, объем поставок которого за рубеж вырос в 2017 году на 48%.

Ключевыми партнерами Украины по экспорту овощей стали Индия и Беларусь, на которые пришлось 70% всего овощного экспорта.

Государствами, на которые приходятся наибольшие объемы овощных поставок, выступают Индия (35,7%), Беларусь (34,2%), Турция (12,3%), Польша (8,6%).

По материалам: "Дело"
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Теги: апк , овощи , экспорт , индия , беларусь

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Украина наращивает экспорт гороха, картофеля, огурцов и чеснока | АПК | Дело
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