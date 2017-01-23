Украина наращивает экспорт макарон в страны ЕС

23 января 2017, 16:37
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Украинские компании наращивают поставки макаронных изделий в Евросоюз, особенно продукции быстрого приготовления. За последние шесть лет экспорт вермишели вырос в четыре раза

Украина наращивает экспорт макарон в страны ЕС | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Европа — основной потребитель украинских макарон. Об этом свидетельствуют данные, подготовленные специалистами Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

На европейские страны приходится 69% экспорта украинских макаронных изделий. За январь-ноябрь 2016 года в ЕС было поставлено на $17,6 млн этой продукции, что в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период 2010 года ($4,2 млн).

Больше всего макаронных изделий в Европу было экспортировано в 2015 году — на $18,40 млн.

Основными странами-импортерами с ЕС в 2016 году стала Германия с долей 13,6% всех реализованных за границу макаронных изделий, Великобритания — 12,6% и Испания — 12,3%.

Преимущественно в ЕС Украина экспортирует вермишель быстрого приготовления. Доля этой продукции в общем экспорте макаронных изделий в Европу составляет 88,4%. Объемы экспорта указанной продукции за последние 6 лет выросли в 4 раза (в 2016 по сравнению с 2010 до $15,5 млн).

Украина экспортирует больше изделий из макаронного теста, чем импортирует. В 2016 году на каждый доллар импортируемых макарон приходилось 1,8 долларов экспортируемых украинских изделий.

Всего в 2015 году экспорт всех макаронных изделий из Украины составил $32,6 млн, что в 2,2 раза больше экспорта 2010 ($15 млн). Однако за январь-ноябрь 2016 по сравнению с аналогичным периодом 2015 экспорт продукции сократился на 12,7% и составил $25,5 млн.

По материалам: "Дело"
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Теги: экспорт , экспортные операции , евросоюз

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Украина наращивает экспорт макарон в страны ЕС | Потребрынки | Дело
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