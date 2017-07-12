Украина нарастила экспорт огурцов на 40%

За первую половину 2017 года Украине удалось заметно нарастить экспорт огурца: поставки этой продукции увеличились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно отчетам Госстата за январь — май нынешнего сезона экспорт украинского огурца составил 2,5 тыс. тонн. Для сравнения: за первую половину предыдущего года Украине удалось отгрузить на внешние рынки 1,8 тыс. тонн указанной продукции.

Основными покупателями украинского огурца, как и в прошлом году, выступают Польша и Беларусь: на долю этих двух стран приходится около 80% экспорта. При этом стоит отметить, что в нынешнем сезоне Украине удалось нарастить свое присутствие на польском рынке огурца на 18%, тогда как поставки на рынок Беларуси выросли почти вдвое.