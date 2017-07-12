Украина нарастила экспорт огурцов на 40%

12 июля 2017, 10:15
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

За первое полугодие 2017 года поставки огурцов из Украины выросли на 40% и достигли 2,5 тыс. тонн

Украина нарастила экспорт огурцов на 40% | АПК | Дело Увеличить картинку

За первую половину 2017 года Украине удалось заметно нарастить экспорт огурца: поставки этой продукции увеличились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно отчетам Госстата за январь — май нынешнего сезона экспорт украинского огурца составил 2,5 тыс. тонн. Для сравнения: за первую половину предыдущего года Украине удалось отгрузить на внешние рынки 1,8 тыс. тонн указанной продукции.

Основными покупателями украинского огурца, как и в прошлом году, выступают Польша и Беларусь: на долю этих двух стран приходится около 80% экспорта. При этом стоит отметить, что в нынешнем сезоне Украине удалось нарастить свое присутствие на польском рынке огурца на 18%, тогда как поставки на рынок Беларуси выросли почти вдвое.

По материалам: АПК-Информ: овощи и фрукты
Раздел: > >
Теги: апк , овощи , экспорт , польша , беларусь

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Украина нарастила экспорт огурцов на 40% | АПК | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.97
EUR EUR - - 29.62
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.38 11.51
Киевская область 22.37 10.65
Львовская область 22.31 11.05
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.