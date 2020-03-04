Недвижимость 20 минут назад

Украина не может защитить инвесторов на начальных этапах строительства — глава НКЦБФР

Глава НКЦБФР Тимур Хромаев считает, что в Украине нет прозрачного учета активов, механизмов, которые бы обезопасили инвесторов, берущих на себя риски именно на первых этапах строительства

Украина не может защитить инвесторов на начальных этапах строительства — глава НКЦБФР Украина не может защитить инвесторов на начальных этапах строительства — глава НКЦБФР
Фото: Комфорт Житлобуд

В Украине не существует действенных механизмов для защиты граждан, инвестирующих в покупку жилья на начальном этапе строительства.

Об этом в ходе Первого ипотечного форума в среду в Киеве заявил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы в НКЦБФР не видим прозрачного учета активов, механизмов, которые бы обезопасили инвесторов, берущих на себя риски именно на первых этапах строительства. Мы видим случаи с "Элита-центром", "Укрбудом", и такие случаи будут в дальнейшем... Безусловно, есть застройщики, которые дорожат своей репутацией, но появится человек, который захочет купить себе Lamborghini или улучшить свои коммунально-хозяйственные условия где-то на побережье Франции. Мы, к сожалению, будем зависеть от таких крайностей — либо мыльный пузырь, либо катастрофа", — отметил Хромаев.

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По его мнению, в Украине следует повысить ответственность муниципалитетов за выдачу разрешений на строительство.

"Необходимо пересмотреть систему взаимоотношений — упростить процедуры выдачи разрешительной документации, но при этом повысить уровень ответственности государственных органов и муниципалитетов. Сегодня они выдали разрешение на землю, а завтра забрали — как банку в таком случае финансировать строительные проекты", — резюмировал он.

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Как сообщалось, один из двух офисов продаж "Укрбуд" прекратил работу. Это стало сигналом для 13 тысяч покупателей, вложивших деньги в строительство ЖК этой компании, которые наблюдали за странными событиями вокруг "Укрбуда".

Впоследствии ХК "Киевгорстрой" возобновила строительство и начала продажу недвижимости в жилых комплексах "Пектораль" и "Новомостицкий" в Киеве, которые ранее строил "Укрбуд".

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