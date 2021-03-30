Украина одолжит у Франции €300 млн на производство лестниц для пожарных автомобилей

Украина намерена создать на своей территории производство высотных подъемников для пожарных автомобилей совместно с французской компанией Echelles Riffaud.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, соответствующий протокол о намерениях подписали 30 марта председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, генеральный директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустие и экспортный директор компании Марк Ларив.

Как заявил присутствовавший при подписании министр внутренних дел Арсен Аваков, стоимость контракта составляет 300 млн евро, при этом французская сторона пошла на условия долгосрочного кредитования, которое рассчитано на 10 лет.

Министр пояснил, что на сегодня в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий: имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% ее уже отработало все установленные сроки эксплуатации.

"К сожалению, Украина не производила и не производит такую ​​технику. Поэтому МВД совместно с французскими партнерами договорились о производстве для украинских спасателей современной пожарной техники", — отметил Аваков.

Чиновник подчеркнул, что по результатам переговоров с французскими компаниями-производителями пожарной техники была выбрана именно Echelles Riffaud, работающая на рынке более 150 лет.

"Речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако, важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, когда автомобили французского производства будут собраны на украинских заводах. Кроме того, наши специалисты пройдут обучение в своих французских коллег", — сказал министр.

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Он добавил, что в дальнейшем подписанный протокол будет оформлен в межправительственное соглашение, которое ратифицирует Верховная Рада. По первоначальному плану, новые автомобили заработают в украинских городах уже в следующем году.

Присутствовавший также на церемонии посол Франции в Украине Этьен де Понсен напомнил, что Украина и Франция уже работают над двумя большими общими контрактами — о поставке 55 вертолетов в рамках Единой авиационной системы и поставке 20 патрульных катеров для нужд Госпогранслужбы.

"Франция всегда с радостью сотрудничает с Украиной и соглашается на локализацию производства в вашей стране. Мы и в дальнейшем будем поддерживать ваши проекты и предложения", — отметил дипломат.

В свою очередь, Чечеткин отметил, что во вторник произошло историческое событие — начало технического перевооружения подразделений ГСЧС высотной пожарно-спасательной техникой.

"У нас в наличии только 290 необходимых подъемников — и 260 из них уже отработали свой ресурс. Учитывая изношенность этой техники и отсутствие производства в Украине, мы тщательно изучали возможности европейских производителей. От реализации совместного проекта мы ожидаем полностью переоснастить наши подразделения высотной техникой для спасения людей", — сказал глава службы.

Напомним также, что в октябре 2020 года ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных автомобилей легкого типа на базе Ford Ranger.