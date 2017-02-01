Украина перешла на трехлетнее планирование гособоронзаказа

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил показатели государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы. Об этом в ходе конференции о развитии оборонно-промышленного комплекса Украины сообщил заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. "СНБО утвердил проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2017 год и на 2018 и 2019 годы. Этим был впервые введен трехлетний период закупок вооружения и военной техники, что обеспечит рациональное использование мощностей оборонных предприятий", - цитирует Гладковского информагентство УНИАН.

Гладковский добавил, что этим же решением была поставлена задача по упрощению получения кредитов под госгарантии для оборонных предприятий.

Он также сообщил, что предприятия, входящие в состав госконцерна "Укроборонпром", будут реструктуризированы и должны пройти процесс корпоратизации. "В рамках реализации реформы оборонно-промышленного сектора актуальным направлением является реструктуризация предприятий-участников "Укроборонпрома" и корпоратизация предприятий концерна по международным стандартам", — сказал Гладковский.

Он также добавил, что в рамках реформы внутри концерна должны быть созданы отраслевые кластеры по производству вооружения и военной техники.

В начале недели сообщалось, что объем выполненных Украиной в 2016 году экспортных контрактов по поставке продукции военного назначения вырос на 25% до $750 млн. В том числе треть экспортированной через спецэкспортеров концерна продукции военного назначения — частного производства.

Портфель экспортных контрактов по поставке военной продукции, подписанных в 2016 году, составил около $1,5 млрд. В 2016 году прибыль от операционной деятельности концерна составила 1,4 млрд грн., а EBITDA — 2,4 млрд грн.

Напомним, что государственный оборонный заказ на 2016 год по состоянию на конец декабря 2016 года выполнен госконцерном "Укроборонпром" на 99%. В конце ноября 2016 года гендиректор концерна Роман Романов заявил, что недофинансирование государственного концерна "Укроборонпром" по государственному оборонному заказу на 2016 год составит около 1 млрд грн. Кроме того, он добавил, что в структуре концерна только 56 предприятий из 105 стали прибыльными по итогам 9 месяцев прошлого года.

По информации концерна, в рамках государственного оборонного заказа на 2016 год он получил на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения 4,4 млрд грн.