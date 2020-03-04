Украина побила абсолютный рекорд по экспорту курятины

В 2019 году Украина обновила абсолютный рекорд 2018 года по объемам экспорта мяса курятины — тогда на зарубежные рынки было вывезено 329 тысяч тонн украинской курятины.

Как сообщает пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики (ННЦ ИАЭ), в прошлом году объемы экспортных поставок увеличились более чем на четверть (+25,8%) и составили 414 тысяч тонн мяса птицы на сумму $579 млн.

По словам директора ННЦ ИАЭ Николая Пугачева, в 2019 году, благодаря продолжающейся широкой географической диверсификации и закреплении на многих рынках сбыта после потери российского, сохранялась положительная тенденция увеличения объемов экспорта мяса и субпродуктов.

"В прошлом году объемы экспорта продукции мясной группы увеличились по сравнению с показателями 2018 года на 10% и составили $712 млн", — отметил эксперт.

Пугачев подчеркнул, что за минувший год больше всего отечественной мясопродукции было вывезено в страны Евросоюза, Ближнего Востока и СНГ. При этом, доля стран ЕС в стоимостном измерении составила 28%.

Лидирующую позицию в рейтинге импортеров отечественного мяса третий год подряд удерживают Нидерланды (15,8%). Значительны также доли Саудовской Аравии (13,5%), Словакии (8,5%), Беларуси (6,9%), Азербайджана (5,9%), Ирака (4,9%), ОАЭ (4,8 %) и Казахстана (4,1%).

В общей сложности, эти страны аккумулировали около 2/3 от продаж Украине мяса на глобальном рынке, отметил эксперт.

"В этом году отечественные экспортеры уже имели временный запрет на ввоз курятины в Европейский Союз, поэтому трудно предсказать общие экспортные перспективы Украины по мясопродукции на весь 2020-й год", — подытожил Пугачев.

Напомним, экспорт курятины из Украины в январе 2020 года достиг 37,35 тысячи тонн, что на 28% превышает показатель аналогичного периода 2019 года.

По результатам 2019 года, Украина экспортиртировала рекордный объем мяса — 472 тысячи тонн против 395 тысяч тонн в 2018 году.