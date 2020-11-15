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Украина почти на 20% сократила экспорт яиц

Главными покупателями украинских яиц в течение трех кварталов 2020 года были Объединенные Арабские Эмираты

Украина почти на 20% сократила экспорт яиц Украина почти на 20% сократила экспорт яиц

За 10 месяцев 2020 года Украина отправила на экспорт 96,1 тысячи тонн яиц, что на 18,3% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, пишет Аgronews.ua.

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По данным издания, в денежном эквиваленте экспорт за январь — октябрь этого года потерял 8,4%, если сравнить с аналогичным периодом 2019 года, и составил $85,9 млн.

Главными покупателями украинских яиц в течение трех кварталов 2020 года были Объединенные Арабские Эмираты ($25,5 млн), Саудовская Аравия ($20,6 млн) и Латвия ($8,5 млн).

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Напомним, за 10 месяцев 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса составил $17,6 млрд, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В товарной структуре экспорта тройка лидеров остается без изменений. Больше всего выросли поставки: подсолнечного масла — на $703,8 млн (+ 21%), пшеницы — на $173,4 млн (+ 6%) и ячменя — на $161,7 млн (+ 37%).

Ранее сообщалось, что производство сельскохозяйственной продукции в Украине в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упало на 18,7%.

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