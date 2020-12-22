Украина пока не закрывает авиасообщение с Великобританией — Мининфраструктуры

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, где обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, Украина имеет с Великобританией визовый режим, что ограничивает количество пассажиров между странами.

"Сейчас время, когда большинство украинцев возвращаются с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы. Будем вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменим это решение", — сообщил министр.

Криклий также добавил, что в соответствии с Соглашением между правительствами Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о воздушном сообщении, запреты на выполнение рейсов могут применяться только по техническим причинам.

В частности, в случае невозможности соблюдения авиакомпанией требований законодательства одной из договаривающихся сторон (право собственности, вопросы безопасности полетов и других причин).

Напомним, 20 декабря британские власти ввели максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.

Как отметил британский премьер Борис Джонсон, решение о "локдауне" он принял, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19.

О быстром распространении новой разновидности SARS-CoV-2 по стране 19 декабря заявил главный врач Великобритании Крис Уитти.

В свою очередь, власти Шотландии и Уэльса также сообщили о планах ужесточения ограничительных мер. Так, в Уэльсе "локдаун" введен в ночь с 19 на 20 декабря, а в Шотландии это произойдет после Рождества.