Украина получит 200 млн евро кредита на развитие городского транспорта

06 мая 2017, 16:20
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Порошенко одобрил ратификацию соглашения с ЕИБ о финансировании проекта развития городского транспорта на 200 млн евро

Украина получит 200 млн евро кредита на развитие городского транспорта | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О ратификации финансового соглашения (проект "Городской общественный транспорт") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, соответствующее финансовое соглашение подписано в соответствии с распоряжением президента Украины № 272 от 9 ноября 2016 года.

"Целью соглашения является привлечение под государственные гарантии в 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов)",— сказано в сообщении.

Предполагается, что привлеченные средства потратят на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в частности создание автоматизированной оплаты проезда.

Соответствующий проект также будет получать софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму до UR200 млн.

Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ вступает в силу с даты вступления в силу закона о его ратификации.

Как сообщалось, 12 апреля 2017 года Верховная Рада Украины 230-ю голосами приняла закон о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту "Городской общественный транспорт".

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 400 млн евро. Финансирование проекта планируется осуществить за счет привлеченных кредитных средств Европейского инвестиционного банка под государственные гарантии в объеме 200 млн евро, сроком до 22 лет с льготным периодом до пяти лет. Источником софинансирования проекта будут средства Европейского банка реконструкции и развития и/или средства местных бюджетов.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: транспорт , общественный транспорт , петр порошенко , кредиты

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Украина получит 200 млн евро кредита на развитие городского транспорта | Транспорт | Дело
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