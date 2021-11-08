Энергетика 1 час назад

Украина получит решение об участии в сертификации "Северного потока-2" на этой неделе

Процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" еще продолжается. На этой неделе будет принято решение об участии компании "Оператор ГТС Украины" в этом процессе

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Решение об участии украинской компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в сертификации российского газопровода "Северный поток-2" будет принято на этой неделе.

Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Макагон (ОГТСУ).

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Согласно данным Макагона, по состоянию на 5 ноября хранилища "Газпрома" в Европе заполнены лишь на 24,6%. В то же время уровень заполнения ПХГ в РФ самый высокий с 2000 года, а "Оператор ГТС Украины" пока не получил дополнительных заявок на транзит от "Газпрома".

Объемы транзита пока составляют 88 млн кубометров, это меньше, чем 109 млн кубометров, которые забронированы и оплачиваются "Газпромом".

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Кроме "Оператора ГТС" заявку на участие в сертификации подали "Нафтогаз" и польский оператор PGNIG. Решения по заявкам все еще ожидаются.

Отметим, Украина выступает против запуска газопровода "Северный поток-2" , так как он ставит под угрозу транзитные поставки российского газа в Европу через украинскую территорию. Остановка транзита, как говорят во власти, не только нанесет экономический ущерб, но и поставит под угрозу безопасность Украины.

При этом ряд европейских стран выступает против сертификации и полноценного запуска газопровода. Так, Польша, власти которой неоднократно высказывали свое негативное отношение к российскому газопроводу, будет участвовать в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG. Более того, в польской госкомпании PGNiG считают, что Nord Stream 2 AG не соответствует по существу требованиям для сертификации.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

Также президент России Владимир Путин заявлял, что для России  невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.

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