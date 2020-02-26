Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (ФОТО)

Компания "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", продемонстрировала на выставке в Абу-Даби (ОАЭ) разведывательные беспилотники "Аист-100" и PD-1, и обновленный беспилотник-камикадзе RAM. Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".
Отметим, что в Абу-Даби проходит международная специализированная выставка-конференция беспилотных систем и технологий UMEX & SimTEX-2020.
"Участие украинской делегации в этой выставке является продолжением серии партнерских переговоров об углублении военного сотрудничества между Украиной и Арабскими Эмиратами", — подчеркнули в "Укроборонпроме".
Ранее ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", представило потенциальным заказчикам собственную разработку — квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций. Руководителем проекта разработки летательного аппарата стал 23-летний аспирант специальности "Авионика" в КПИ им. Сикорского.
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