Украина прекратила экспорт электроэнергии в Венгрию

Энергохолдинг ДТЭК связывает прекращение экспорта электроэнергии Бурштынской тепловой электростанции (Ивано-Франковская область) со снижением спроса и цен на электроэнергию в Европе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом заявил представитель пресс-службы ДТЭК, сообщают "Українські новини".

"С 12 апреля Бурштынская ТЭС вынужденно прекратила поставки электроэнергии на экспорт из-за значительного снижения потребления в ЕС, связанного с пандемией и карантином. Переизбыток электроэнергии в ЕС также спровоцировал и значительное падение цен, что несопоставимо с режимами экономической и технологической безопасности работы ТЭС", — доложили в компании.

В ДТЭК также отметили, что в Венгрии цена на электроэнергию за неделю снизилась почти в 2 раза — до 10-25 евро/МВт, и такой уровень цен не покрывает затраты на закупку и транспортировку угля на Бурштынскую ТЭС.

"Работа Бурштынской ТЭС с минимальными объемами производства при текущих ценах рынка электроэнергии Украины (140-150 коп/кВт) является убыточной и направлена исключительно на обеспечение стабильной работы энергосистемы Украины", — утверждают в компании Ахметова.

Там также подчеркнули, что не прогнозируют быстрого восстановления спроса на электроэнергию и нацелены на сохранение Бурштынской ТЭС в условиях работы на рынке Украины.

Читайте также: Украина отсрочила введение новых пошлин на уголь из России

Ранее ДТЭК остановил добычу на крупнейшей угольной компании "Павлоградуголь" и вывел 18 тысяч работников в простой.

Также "ДТЭК" уведомил, что еще ряд угольных объединений, в частности, "Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и "Октябрьская", приостанавливают добычу угля с 1 апреля из-за системного кризиса в энергетической сфере Украины, импорт электроэнергии и угля и вмешательства в работу рынка политиков.