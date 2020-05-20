Украина сняла санкции с IT-компаний и совладельца грузовых терминалов

14 мая президент ввел в действие решение СНБО и снял санкции с IT-компаний "Парус", "Сапран Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО", а также с акционера группы "ТИС", владельца морских грузовых терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения" Алексея Федорычева. Все они были внесены в санкционные списки во время президентства Петра Порошенко и все утверждали, что это было сделано по надуманным предлогам для передела рынка.

Государство, много лет вынужденное защищать собственную целостность, а также имеющее большой список проблем с судебной системой, коррупцией, фискальными органами, безусловно обязано иметь в руках такой эффективный рычаг борьбы за свои права, как экономические санкции. Но эффективность их прямо пропорциональна их прозрачности — в обратном случае это всего лишь очередной инструмент для охоты на ведьм, которых — инструментов, не ведьм — в Украине и без того с избытком.

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Так вот, большинство представителей бизнеса, которые попали в так называемый "санкционный список", объединяет одно — они не понимают причин, по которым попали под давление, и тратят очень много времени, чтобы в этой проблеме разобраться. В чем причины внесения в списки, как и причины вероятного исключения из него, едва ли понятно кому-то, кроме составителей списка.

Так, производитель ПО для управлениями предприятиями "Парус" доказывал во всевозможных инстанциях, что много лет не имеет отношения к российской компании, с которой когда-то был связан. Поставка и сопровождение программных продуктов "Парус" осуществляется исключительно резидентами Украины под управлением украинского менеджмента — такой была официальная позиция группы компаний. До введения санкций она обслуживала порядка 25 тысяч украинских фирм и организаций, среди которых МВД, Минюст и Минобороны.

"Компании, осуществляющие поставки и сопровождения программных продуктов "Парус", исключительно резиденты Украины с украинским менеджментом, сведения о которых внесены в Реестр производителей и распространителей программного обеспечения, который ведется Государственной службой интеллектуальной собственности Украины, а сам процесс поставки и сопровождения контролируется разработчиком", — говорилось в официальном заявлении группы компаний.

Учитывая, что продуктами "Паруса" пользуется порядка 25 тысяч организаций, в том числе, государственные организации, такие, как МВД, Минюст, Минобороны и другие, доводы, которые позволили внести эту группу компаний в санкционный список, мягко говоря, нелогичны. Но, убрав с рынка сильного игрока, у представителей прошлой власти появилась возможность вывести на арену "свои" компании, навязав и услуги предприятиям и госорганам.

Включению в санкционный список гражданина Венгрии Алексея Федорычева предшествовала долгая история судебных разбирательств, которые до сих пор не превратились в вердикты. Раскрученное журналистами расследование по делу ГПЗКУ топчется на месте, хотя бывший руководитель корпорации Петр Вовчук задержан почти год назад. Для передачи обвинения в суд который уже год не набирается доказательств.

Стоит упомянуть, что при каждом удобном случае Алексея Федорычева и журналисты и силовики спешат назвать "российским олигархом", хотя из СССР бизнесмен уехал в 80-е, еще подростком, и больше никогда туда не возвращался.

Российский след в любой биографии звучит как оправдание каким-бы то ни было действиям и решениям. Вполне вероятно, что именно по этой причине бизнесмен и попал в санкционный список в принципе. Если уж крупный зернотрейдер, десятки лет работающий в Европейском Союзе, может оказаться тут, то что говорить всем остальным?

Тем временем, в Реестре судебных решений фигурирует дело преступного объединения, созданного "с целью вымогательства $25 млн, завладения долями в уставных капиталах Алексея Федорычева, а также дальнейшего их переоформления на подконтрольные компании". В ходе досудебного расследования было установлено, что еще в 2014 году "группа лиц организовала преступное объединение с целью вымогательства $25 млн, завладения долями в уставных капиталах Алексея Федорычева, а также дальнейшего их переоформления на подконтрольные компании". Злоумышленники в ноябре 2017 года подделали договор с поддельной подписью Федорычева о предоставлении бизнесмену услуг адвоката.

Финальным аккордом в попытках отобрать бизнес стало включение предпринимателя в санкционный список. Санкции против коммерсанта включали блокирование активов, противодействие выведению капитала и запрет на въезд в Украину. А для предпринимателя быть "под санкциями" — это прежде всего, репутационные потери.

Год понадобился новым руководителям Украины для пересмотра санкционного списка, чтобы исключить предприятия и лица, внесенные туда недобросовестными конкурентами. На выполнение всех прочих обещаний об улучшении инвестиционного климата до следующих президентских выборов осталось 4 года.