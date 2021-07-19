Украина становится более привлекательной для инвесторов — исследование

За последние шесть месяцев индекс инвестиционной привлекательности Украины заметно вырос, однако большинство топ-менеджеров считают инвестиционный климат в стране неблагоприятным.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели Европейская Бизнес Ассоциация и юридическая фирма "Василь Кicіль и Партнери".

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Так, по данным исследования, интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности в первой половине 2021 года несколько вырос по сравнению с прошлым периодом и составил 2,84 балла из 5-ти возможных — во втором полугодии 2020 года он составлял лишь 2,4 балла.

При этом процент руководителей, которые считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, составляет 58%, но этот показатель значительно уменьшился по сравнению с концом 2020 года, тогда он составлял 78%.

В то же время 29% респондентов считают текущий инвестиционный климат нейтральным, а другие 13% оценивают его как благоприятный.

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"Этот показатель вдвое увеличился по сравнению со второй половиной 2020 года", — отмечают в ЕБА.

Кроме этого, улучшилась также и оценка полугодовой динамики бизнес-климата. В частности, только 15% считают, что инвестклимат за полугодие ухудшился, хотя ранее таких было 66%. А большинство — 53% — считают, что условия ведения бизнеса не изменились, и еще 32% заметили улучшение бизнес-климата.

Прогнозы развития инвестклимата в последующие полгода также стали более оптимистичными. Большинство респондентов, в том числе 58% считают, что инвестклимат останется неизменным во втором полугодии 2021-го. Еще 25% ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие полгода.

В предыдущем периоде только один из 10 считал, что условия улучшатся. Также меньше стал и процент пессимистов — только 17% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации.

Практически каждый пятый СЕО, а именно 19% всех опрошенных, считают, что новым компаниям будет выгодно инвестировать в Украину в течение ближайших шести месяцев. Другие 35% респондентов с этим не согласны, и почти половина — 46% — затрудняются с прогнозом.

Главными проблемами для бизнеса СЕО традиционно считают слабую судебную систему (так утверждают 90% опрошенных), высокий уровень коррупции (80%), а также теневую экономику (65%).

Среди других преград развития инвестклимата топ-менеджеры называют непредсказуемые условия ведения бизнеса, торможение необходимых для сотрудничества с МВФ реформ, высокую кадровую ротацию в правительстве, нестабильность в отношениях Украины с зарубежными партнерами, налоговое давление.

Позитив руководители видят в стабилизации ситуации с коронавирусом, стабильном валютном курсе, низкой учетной ставке, диджитализации государственных услуг, запуске рынка земли и начале смены общественного договора с олигархами, а также поддержке крупных инвестиционных проектов.

Как сообщалось ранее, по данным Нацбанка, во втором квартале продолжают улучшаться оценки бизнеса в отношении объемов производства товаров и услуг, замедления инфляции, ослабления девальвации гривни, а также текущего состояния и прогнозов развития собственных предприятий.

Стоит отметить, что оценки бизнеса относительно экономического роста в Украине в I квартале 2021 года улучшились впервые после I квартала 2020 года.

Источник фото: Depositphotos.