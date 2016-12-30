Украина усложнила ввоз среднемагистральных самолетов

Президент Петр Порошенко подписал законы в поддержку украинских самолетостроителей — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" и "О развитии самолетостроительной промышленности". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, президент подписал закон, который отменяет льготные условие ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10 тонн, но не более 30 тонн и максимальной вместимостью от 44 до 110 мест.

С другой стороны, закон продлевает льготный режим ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025 года и расширяет этот перечень.

От уплаты НДС освобождается импорт товаров (кроме подакцизных), которые используются для нужд самолетостроительной промышленности, и поставки на таможенной территории Украины результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые выполняются для нужд самолетостроительной промышленности.

Также на указанный срок освобождаются от налогообложения прибыли и уплаты земельного налога субъекты самолетостроения, которые разрабатывают и/или изготавливают летательные аппараты и двигатели к ним (кроме земельных участков, на которых расположены объекты социального, торгового, сельскохозяйственного назначения и непромышленного строительства).

Средства, которые освободятся от уплаты налогов, должны использоваться на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по самолетостроения, создания или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.