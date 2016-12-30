Украина усложнила ввоз среднемагистральных самолетов

30 декабря 2016, 13:17
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Президент Петр Порошенко подписал закон о развитии самолетостроения: за ввоз некоторых иностранных самолетов по договорам операционного лизинга нужно будет уплатить НДС, а для украинских самолетостроителей, наоборот, вводят режим льготного налогообложения на ввоз необходимого оборудования и деталей

Украина усложнила ввоз среднемагистральных самолетов | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Президент Петр Порошенко подписал законы в поддержку украинских самолетостроителей — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" и "О развитии самолетостроительной промышленности". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, президент подписал закон, который отменяет льготные условие ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10 тонн, но не более 30 тонн и максимальной вместимостью от 44 до 110 мест.

С другой стороны, закон продлевает льготный режим ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025 года и расширяет этот перечень.

От уплаты НДС освобождается импорт товаров (кроме подакцизных), которые используются для нужд самолетостроительной промышленности, и поставки на таможенной территории Украины результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые выполняются для нужд самолетостроительной промышленности.

Также на указанный срок освобождаются от налогообложения прибыли и уплаты земельного налога субъекты самолетостроения, которые разрабатывают и/или изготавливают летательные аппараты и двигатели к ним (кроме земельных участков, на которых расположены объекты социального, торгового, сельскохозяйственного назначения и непромышленного строительства).

Средства, которые освободятся от уплаты налогов, должны использоваться на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по самолетостроения, создания или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Украина усложнила ввоз среднемагистральных самолетов | Транспорт | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.19
EUR EUR - - 28.42
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.12 12.5
Киевская область 21.29 12.22
Львовская область 21.2 12.29
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.