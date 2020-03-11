Украина увеличила экспорт свинины вчетверо и сократила ее импорт вдвое

Украина в январе–феврале 2020 года увеличила экспорт свинины в 4,6 раза — с 230 тысяч долларов до 1,06 млн долларов. Об этом сообщили в Государственном комитете статистики.

При этом импорт свинины сократился в 2 раза — до 3,92 млн долларов.

Основными импортерами украинской свинины в январе–феврале 2020 года были ОАЭ (78,2% всех внешних поставок), Гонконг (10,9%) и Ангола (7,5%).

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Напомним, по результатам 2019 года Украина экспортировала рекордный объем мяса — 472 тысячи тонн против 395 тысяч тонн в 2018 году. Объемы экспорта говядины и свинины остались незначительными, примерно на уровне 2018 года.