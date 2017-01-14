Украина в 2016 году нарастила экспорт косточковых фруктов в 2 раза

14 января 2017, 14:14
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Экспорт косточковых фруктов и ягод принес Украине $871 тыс.

Украина в 2016 году нарастила экспорт косточковых фруктов в 2 раза | АПК | Дело Увеличить картинку

Украинские экспортеры поставили на внешние рынки по результатам прошлого года 1,9 тыс. тонн абрикосов, черешен, персиков, вишен и слив на общую сумму $871 тыс. По данным Государственной фискальной службы, объем экспорта увеличился в сравнении с показателями 2015 года более чем вдвое — на 59%. Два года назад Украина экспортировала 897 тонн данной продукции на сумму $547 тыс.

Основным импортером косточковых фруктов из нашей страны является Беларусь. В 2016-м белорусы заняли 89,4% экспорта в этом сегменте и 99,5% — в 2015 г.

Поставки за рубеж абрикосов, черешен, персиков, вишен и слив в прошлом году выросли с 19,2 тыс. тонн в 2015 года до 29,6 тыс. тонн в 2016-м.

По материалам: Латифундист
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Теги: экспорт , фрукты , апк , продукты питания

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Украина в 2016 году нарастила экспорт косточковых фруктов в 2 раза | АПК | Дело
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