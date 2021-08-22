Украина в 2020 году почти на треть сократила экспорт органической продукции

В 2020 году Украина сократила экспорт органической продукции на 30%, по сравнению с 2019 годом — до 332 тысяч тонн, сообщает OrganicInfo.

По данным портала, выручка украинских предприятий за прошлый год увеличилась на 7,9% — до $204 млн.

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В OrganicInfo отмечают, что главными торговыми партнерами Украины в прошлом году были Нидерланды, которые закупили 97,4 тысяч тонн органической продукции на $29,5 млн и Германия, закупившая украинскую органику на $27 млн.

Наибольшее количество контрактов на поставку органической продукции в 2020 году было заключено с компаниями из Германии (43), Польши (38) и Нидерландов (26).

Всего Украина экспортирует эту продукцию в 40 стран мира, из которых на европейский регион пришлось 73% поставленной продукции (в 2019-м — 85%), Северную Америку — 24%, Азии — 3%.

Эксперты подчеркнули, что Украина поставляет около 80 наименований товаров органического происхождения, наиболее популярные — органические кукуруза, соя и пшеница.

При этом, Украина в 2020 году заняла четвертое место по поставкам органической продукции в ЕС с долей 7,8%, поставив на этот рынок 217,2 тысяч тонн товаров на $116,7 млн, уступив Эквадору, Доминиканской Республике и Китаю.

Кроме этого, как отмечается на портале, расширяется экспорт товаров в страны Азии, в частности, в Китай, Вьетнам, Индию и Японию. Также пошли первые поставки органической продукции в Корейскую Республику.

Напомним, в 2019 году Украина заняла первое место в Европе и второе в мире (из 123 стран) по объемам экспорта в страны Европейского Союза органической продукции, поднявшись на две ступеньки в сравнении с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что 2 августа 2019 года вступил в силу закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".