Украина в 2021 году нарастила импорт черешни до рекордного уровня

В 2021 году Украина импортировала 2 тысячи тонн черешни, что на 83% превышает аналогичный показатель 2020 года. Как сообщает EastFruit, это является рекордным объемом ввоза в Украину этих фруктов за всю историю.

Аналитики отмечают, что объем импорта свежей черешни в Украину достиг рекордного результата, когда избыток местной черешни на рынке был максимальным, а цена, наоборот, минимальной.

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При этом экспорт черешни из Украины, несмотря на низкие цены, дефицит продукции и высокие цены на черешню на рынках Евросоюза, резко снизился. За весь сезон украинские экспортеры смогли отгрузить на экспорт всего лишь 466 тонн черешни. Это рекордно низкий объем экспорта черешни из страны за много лет.

По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, требования потребителей, в том числе и украинских, к качеству черешни постоянно растут. В частности, они интересуются более современными крупноплодными сортами.

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В то же время, как отметил Ярмак, технологии выращивания черешни в Украине преимущественно остались традиционными, устаревшими с точки зрения современного рынка.

"И если еще пару лет назад удавалось находить потребителя на такую черешню внутри страны и в Беларуси, то сейчас и на нашем рынке, и на рынках Беларуси и России появилось много предложений импортной продукции более высокого качества, за которую украинский потребитель готов платить больше. Кстати, и на украинскую черешню высокого качества, которой было не так уж много в 2021 году, был очень высокий спрос и довольно высокие цены", — пояснил Ярмак.

Эксперт подчеркнул, что аналогичная ситуация сложилась в Узбекистане, который в этом году впервые стал главным поставщиком черешни на рынок Украины.

"Там производство черешни растёт, но экспортные поставки этих фруктов в страны, где за них платят высокую цену, но предъявляют высокие требования, остаются мизерными. Поэтому узбекским фермерам приходится снижать цену на черешню, чтобы хоть как-то её продать, хотя в это же время в мире цены на качественную черешню продолжают расти", — рассказал Ярмак.

По данным издания, Узбекистан в 2021 году экспортировал в Украину 745 тонн черешни — в 12 раз больше, чем годом ранее. Более чем удвоила поставки свежей черешни на рынок Украины и Молдова, поставившая в 2021 году 431 тонну.

Греция экспортировала в Украину почти столько же черешни, как Молдова, а объёмы поставок из этой страны за год не изменились, потому что цены в ЕС были выше.

Продолжает наращивать экспорт черешни в Украину и Иран, однако пока что за сезон из этой страны поступило менее 100 тонн свежей черешни.

Напомним, в Украине фермеры вынуждены были уничтожать урожай мелитопольской черешни из-за того, что на эти плоды якобы очень низкий спрос.

Ранее сообщалось, что в этом году урожай черешни из-за обильных осадков в конце мая и начале июня потерян на 80%.