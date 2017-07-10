Украина в два раза нарастила экспорт меда в ЕС

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отмечает, что экспорт меда из Украины в январе-июне увеличился по сравнению с 1-м полугодием 2016 года почти в 2 раза с 15,2 тыс. тонн до 29,6 тыс. тонн.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала консультант ФАО Анна Бурка, передают Українські Новини.

"Итоги полугодия на "сладком" рынке Украины: объем экспорта меда — абсолютный рекорд 29,6 тыс. тонн, или 51,8 млн долларов. ТОП-3 покупателей: США — на 18,9 млн долларов, Германия — 10 млн долларов и Польша — 5,6 млн долларов", — написала эксперт.

По информации ФАО, за аналогичный период прошлого года Украина экспортировала 15,2 тыс. тонн на сумму 30 млн долларов, а в 1-м полугодии 2015 года экспорт этого продукта находился на уровне 13,4 тыс. тонн на сумму 32,8 млн долларов.

"США продолжает лидировать среди стран — покупателей украинского меда, и данная тенденция будет сохраняться. На фоне растущего потребительского спроса США лишь 30% обеспечивает за счет собственного производства и более чем 70% — за счет импортных поставок", — отметил эксперт.

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), в 2016 году экспорт меда увеличился на 58%, или на 20,9 тыс. тонн до 56,9 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом.

В 2015 году Украина поставила на внешние рынки 36 тыс. тонн меда на 84,3 млн долларов.