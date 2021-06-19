Украина в мае экспортировала электроэнергии в 13 раз больше, чем импортировала

Суммарный объем экспорта электроэнергии из Украины в мае 2021 года составил 460 млн кВт/ч, что в 13,2 раза больше общего объема импорта (34,9 млн кВт/ч).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Такое соотношение объясняется тем, что по сравнению с апрелем 2021 года экспорт электроэнергии увеличился на 21%, тогда как импорт наоборот — уменьшился на 12,9%. Отметим, что объемы импорта уменьшаются с февраля 2021 года", — говорится в пресс-релизе.

Указано, что всего за 5 месяцев 2021 года объем экспорта электроэнергии превышает импорт почти в 1,5 раза — 1402 млн кВт/ч против 982 млн кВт/ч.

По сравнению с предыдущим месяцем, объемы импорта в "остров Бурштынской ТЭС" уменьшились на 27,1% с 31,5 до 23 млн кВт/ч:

- из Венгрии снизился в 2,5 раза до 5,1 млн кВт/ч;

- из Румынии — в 2,2 раза до 2,1 млн кВт/ч.

В то же время импорт из Словакии увеличился на 11,1% до 15,8 млн кВт/ч.

Как отмечается, импорт электроэнергии в ОЭС Украины по сравнению с апрелем 2021 года увеличился на 40% с 8,5 до 11,9 млн кВт/ч. В частности, из Беларуси — на 35,3% до 11 млн кВт/ч, а из России — в 2,5 раза до 0,9 млн кВт/ч.

Напомним, суммарный объем экспорта электроэнергии в Украине по итогам 2020 года превышает импорт в 2,1 раза — 4754,1 млн кВт/ч против 2284,9 млн кВт/ч.

Как сообщалось, 26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября 2021 года.