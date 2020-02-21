Украинцы вошли в ТОП-5 лучших клиентов Uber

Uber впервые за всю историю существования компании представила отчет о рейтингах пользователей (Rider Ratings Report). Украина в этом отчете заняла четвертое место. Об этом сообщает пресс-служба Uber.

Согласно отчету, у пользователей в Хорватии — наивысший средний рейтинг, а замыкает десятку лидеров — Япония.

Полный список Топ-10 стран выглядит так:

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Хорватия



Парагвай



Германия



Украина



Польша



Испания



Португалия



Аргентина



Чили



Япония

Среди украинских городов, где работает Uber, самый высокий рейтинг у пользователей из Харькова. Затем следуют Львов, Винница, Запорожье, Днепр, Киев, а самый низкий показатель — в Одессе.

Система рейтингов Uber нацелена на развитие взаимного уважения между пользователями и водителями. После каждой поездки пользователи и водители имеют возможность оценивать друг друга от 1 до 5 звезд в зависимости от опыта поездки. Общий рейтинг водителя или пользователя представляет собой средний балл всех выставленных оценок. Рейтинги — анонимны. Ни пользователи, ни водители не видят индивидуальных оценок, привязанных к конкретной поездке или человеку.

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Также в Uber поделились простыми советами, как получить наивысшую оценку: не опаздывать, не хлопать дверью, если делать музыку громче — поинтересоваться у водителя, также интересоваться у водителя, можно ли взять с собой в дорогу еду и напитки, не садиться в машину большим количеством людей, чем это предусмотрено нормами безопасности.

Сервис Uber работает сегодня в 85 странах и в 903 городах по всему миру.

Напомним, что Hyundai вместе с Uber собираются выпускать аэротакси на электротяге. Сервис Uber Air планируется запустить к 2023 году. Hyundai будет производить транспортные средства, в то время как Uber будет предоставлять услуги совместного использования в воздухе. В связи с этим компания представила концептуальный электрический самолет, который рассчитан на перевозку четырех пассажиров с пилотом и полет на рейсах до 100 км.