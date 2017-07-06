Украина восстанавливает статус крупного экспортера молочной продукции

Украина по итогам января-июня 2017 года поставила на внешние рынки 4,123 тыс. тонн сыров, что на 21,3% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной фискальной службой (ГФС), в денежном выражении поставки этой продукции возросли на 47% — до $14,35 млн.

Импорт сыров в январе-июне составил 4,32 тыс. тонн, увеличившись на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В страну было ввезено продукции на сумму $19,12 млн (за январь-июнь 2016-го — на $13,16 млн).

В то же время экспорт сливочного масла из Украины в январе-июне 2017 года возрос в 3,1 раза — до 12,27 тыс. тонн. В денежном выражении он составил почти $44,802 млн против $10,93 млн в январе-июне 2016 года. Импорт этого товара, по информации ГФС, за шесть месяцев упал почти в 3 раза — с 689 тонн ($2,25 млн) до 231 тонн ($1,17 млн).

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-июне 2017 года сократился на 10,7% — до 23,33 тыс. тонн. Украина поставила сгущенное молоко и сливки на общую сумму $40,4 млн, что на 13,7% больше, чем в январе-июне 2016 года ($35,53 млн).

Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина в 2016 году экспортировала 8,05 тыс. тонн сыров, что на 25,6% меньше, чем в 2015 году. Импорт сыров возрос на 31,2% — до 7,06 тыс. тонн