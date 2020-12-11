Транспорт 10 минут назад

Украина впервые возглавила комиссию по судоходству на Дунае

Кулеба заявил, что это говорит о признании авторитета Украины

Порт Измаила, что в украинской части Дуная. Фото: Администрация морпортов Порт Измаила, что в украинской части Дуная. Фото: Администрация морпортов
Порт Измаила, что в украинской части Дуная. Фото: Администрация морпортов

Украина впервые возглавила Дунайскую комиссию. Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, председателем организации на 2021-2023 годы избрана посол в Венгрии Любовь Непоп.

"Председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать ее евроинтеграции и экономическому развитию", — прокомментировал министр Дмитрий Кулеба.

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Дунайская комиссия — международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Будапеште, созданная в 1948 году для обеспечения и развития свободного судоходства на Дунае для торговых судов.

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Членами комиссии являются Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия. Украина как часть СССР присоединилась к организации в 1949 году.

Отметим, что в последнее время Министерство иностранных дел Венгрии уже неоднократно вручало Непоп ноты протеста из-за политических событий вокруг закарпатских венгров, в частности обысков у лидера "Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) — Партии венгров Украины" Василия (Ласло) Брензовича и запрета за въезд уполномоченному по связям с Закарпатьем Иштвану Греже.

Напомним также, что считающийся морским порт Измаила — крупнейшего украинского города на Дунае — собираются передавать в концессию.

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