Украина вводит новые пошлины на российскую металлопродукцию

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести на 5 лет антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на импорт в Украину из России стальных проводов, тросов и канатов. Об этом сообщает "Урядовый курьер".

В соответствии с Законом Украины "О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта" по жалобе частного акционерного общества "Производственное объединение "Стальканат-Силур" решением МКМТ было возбуждено антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину стальной проволоки крученой, тросов, канатов без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением продукции из коррозионностойкой стали) происхождением из Российской Федерации.

Комиссия установила, что доля заявителя в общем производстве этих товаров в Украине превышает 50%. За 2016-2018 годы производственные мощности "Стальканат-Силур" уменьшились на 10,9%, объемы продаж указанного товара на внутреннем рынке сократились на 1,9%, уровень занятости на предприятии упал на 47,7%.

Расследование установило, что импорт в Украину указанных стальных проводов, тросов и канатов, происхождением из России, осуществлялся по ценам, которые были ниже цены продажи подобного товара отечественного товаропроизводителя на внутреннем рынке.

МКМТ установила наличие причинно-следственной связи между демпинговым импортом в Украину товара, происхождением из России, и угрозой причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю.

Учитывая вышесказанное, МКТМ было принято решение применить антидемпинговые меры на 5 лет путем введения антидемпинговой пошлины на указанные товары по ставке 50,09%.

В России такие тросы и канаты, о которых идет речь, производят несколько крупных предприятий: "Северсталь-метиз", Белорецкий металлургический комбинат и Магнитогорский метизно-калибровочный завод.

Согласно данным Госстата, в 2019 году импорт из РФ продукции по более общему коду УКТВЭД 7312 10 00 00 (под пошлину подпали 7 подкодов) составил 1,48 тысяч тонн на сумму 2,3 млн долларов при общем объеме импорта 5,85 тысяч тонн на 12,3 млн долларов.

В свою очередь, экспорт из Украины этой продукции в минувшем году составил 6,34 тысяч тонн на 9,07 млн долларов.

Ранее Европейская комиссия начала второй этап проверки действующих защитных мер, направленных на ограничение импорта стальной продукции в страны региона.

А Великобритания после истечения переходного периода по итогам Brexit намерена отказаться от ряда действующих на уровне Европейского Союза торговых ограничений, в том числе в отношении товаров из Украины. В частности страна планирует снять ограничения с украинских бесшовных стальных труб, но сохранить пошлины на горячекатаный листовой прокат из нелегированной или другой легированной стали.