Украина выбрала квоту на поставку пшеницы в ЕС

Еврокомитет по зерновым на текущей неделе утвердил лицензии на импорт 118,764 тыс. тонн украинской пшеницы в рамках тарифного соглашения о квотах. Об этом сообщает zol.ru.

Таким образом, украинская квота выбрана уже на 957,306 тыс. тонн или на 99,7%.

В то же время недельные лицензии на импорт мягкой пшеницы из других третьих стран составили лишь 7,87 тыс. тонн. Всего с начала года данная квота выполнена на 6,6% или 157,654 тыс. тонн.