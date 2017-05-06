Украина выбрала квоту на поставку пшеницы в ЕС

06 мая 2017, 13:11
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Квота на экспорт украинской пшеницы а страны Евросоюза выбрана на 99,7%

Украина выбрала квоту на поставку пшеницы в ЕС | АПК | Дело Увеличить картинку

Еврокомитет по зерновым на текущей неделе утвердил лицензии на импорт 118,764 тыс. тонн украинской пшеницы в рамках тарифного соглашения о квотах. Об этом сообщает zol.ru.

Таким образом, украинская квота выбрана уже на 957,306 тыс. тонн или на 99,7%.

В то же время недельные лицензии на импорт мягкой пшеницы из других третьих стран составили лишь 7,87 тыс. тонн. Всего с начала года данная квота выполнена на 6,6% или 157,654 тыс. тонн.

По материалам: Agravery
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Теги: апк , зерно , экспорт , квоты , евросоюз

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Украина выбрала квоту на поставку пшеницы в ЕС | АПК | Дело
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