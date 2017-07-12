Украина выбрала основные квоты на экспорт продуктов в ЕС

По материалам:
Раздел: Новости бизнеса > Рынки > АПК
Теги: апк , продукты питания , экспорт , квоты , европа
Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
|покупка
|продажа
|НБУ
|USD
|-
|-
|25.97
|EUR
|-
|-
|29.62
|RUB
|-
|-
|0.43
|ДТ
|СПБТ
|Донецкая область
|22.98
|11.87
|Киевская область
|21.76
|10.63
|Львовская область
|21.44
|10.62
влажность:
давление:
ветер:
— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.