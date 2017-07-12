Украина выбрала основные квоты на экспорт продуктов в ЕС

По данным Европейской комиссии на начало июля 2017 Украина выбрала квоту на беспошлинный экспорт ячменя, ячменной муки и гранул и закрыла основную квоту на второй квартал по курятине. Об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Сейчас уже полностью использованы квоты на беспошлинный экспорт по 9 группам товаров: мед натуральный, сахар, крупы и муку, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, курятина и по группе зерновых — пшеница, кукуруза и ячмень. Почти полностью использована квота на солод и пшеничную клейковину (98%).

Напомним, что в этом году должны быть увеличены объемы квот на беспошлинный экспорт по восьми группам товаров: меда натуральном (+ 2,5 тыс. тонн), крупах и муке (+ 7,8 тыс. тонн), обработанных томатах (+ 3 тыс. тонн), виноградном соке (+ 0,5 тыс. тонн) и по группе зерновых — овса (+ 4 тыс. тонн), пшеницы (+ 65 тыс. тонн), кукурузы (+ 625 тыс. тонн) и ячменя ( + 325 тыс тонн).