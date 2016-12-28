Украина закрыла свой рынок для российских удобрений

28 декабря 2016, 10:31
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Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, чего добивался холдинг Ostchem, принадлежащий Дмитрию Фирташу

Украина закрыла свой рынок для российских удобрений | Рынки | Дело Увеличить картинку

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, выводы расследования свидетельствуют о том, что импорт российских удобрений в Украине по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины.

В частности, Российская Федерация является основным поставщиком удобрений в Украине (80-90% от общего объема) и импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от российских поставок в будущем.

"В ближайшее время правительство направит на рассмотрение народных депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат аммония, карбамид, КАС)", — говорится в заявлении МКМТ во вторник вечером.

Размер введенных антидемпинговых пошлин в сообщении не уточняется.

Как писало Delo.UA, защита внутреннего рынка началась в 2014 году. Тогда специальная межведомственная комиссия при МЭРТ ввела заградительные пошлины на аммиачную селитру, наиболее востребованный на украинском рынке вид удобрений. Но вместо нее россияне приспособились завозить другие азотосодержащие удобрения (карбамид и КАС). Что и стало причиной новых разбирательств.

С учетом того, что основным сырьем для азотных удобрений является природный газ, можно вспомнить и о "газовой геополитике". С одной стороны, Украина уже более года не закупает голубое топливо в России. А с другой, стала больше потреблять продукт переработки газа, который стоит в 1,5-2 раза дороже сырья.

По данным Госстата, в 2015 году доля азотных удобрений из РФ составила около 34% в общем объеме потребления. Наблюдается также активная экспансия белорусских производителей, которые производят удобрения из российского газа. По прогнозам "Держзовнишинформа", доля импорта из РФ составит по итогам 2016 года около 50% на рынке Украины.

По материалам: Українські Новини, "Дело"
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Теги: дмитрий фирташ, министерство экономики, апк, импорт, россия

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Украина закрыла свой рынок для российских удобрений | Рынки | Дело
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