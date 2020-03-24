Украинцам предложили бесплатно запускать свои интернет-магазины во время карантина

Украинская IT-компания Shop-Express решила поддержать отечественных предпринимателей, чей заработок оказался под угрозой из-за пандемии коронавируса. На базе своей IT-платформы компания дает возможность бесплатно создавать и запускать в работу интернет-магазины.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Сейчас в условиях карантина очень высок риск краха бизнеса. Мы хотим поддержать предпринимателей в этот нелегкий час, на первое время предложив инструмент для продаж в интернете, чтобы компенсировать потери. Предприниматели смогут создать интернет-магазин на базе нашего сервиса, наполнить его товарами, добавить необходимые тексты и запустить с собственным доменным именем", — говорит сооснователь платформы Алексей Петриченко.

Он добавил, что специалисты компании помогут всем, кто захочет принять их предложение, разобраться с техническими вопросами.

Для того, чтобы получить возможность открыть интрернет-магазин на платформе Shop-Express, нужно зарегистририроваться на сайте https://shop-express.com.ua/ c 18 марта до 31 мая 2020 года. После этого можно получить полный бесплатный доступ к платформе сроком на 2 месяца.

СПРАВКА

Платформа Shop-Express была запущена в 2017 году как инструмент для организации прямых продаж в интернете. С ее помощью можно создать интернет-магазин с широким набором функций, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов. Такие функции, как прием платежей с карт Visa/Mastercard, интеграция с маркетплейсами, агрегаторами цен, CRM-системами, службами доставки и многие другие уже реализованы и их не нужно разрабатывать.