IT и Телеком 1 час назад

Украинцев предупреждают об опасности бесплатного Wi-Fi в общественных местах

За "бесплатные" мегабайты общественной сети Wi-Fi граждане расплачиваются своей конфиденциальной информацией

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Бесплатный Wi-Fi в общественных местах, в том числе и общественном транспорте, может быть опасен для украинцев.

Точнее — для их персональных данных, сообщили в Киберполиции.

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В частности, правоохранители отмечают: за "бесплатные" мегабайты общественной сети Wi-Fi вы расплачиваетесь своей конфиденциальной информацией.

"Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватить весь трафик. Все ваши платежные данные, пароли и сообщения может получить злоумышленник, когда вы используете публичный Wi-Fi", — заявили в Киберполиции.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, если придерживаться нескольких простых правил, то можно обезопасить себя.

Советы правоохранителей:

- если это возможно, то всегда отдавайте преимущество интернету от мобильного оператора перед общедоступной сетью Wi-Fi;

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- следует включать VPN — это лучшая защита от кражи данных при использовании публичного Wi-Fi;

- не забывайте выключать опцию общего доступа к файлам;

- запретите обнаружение своего девайса другими пользователями сети;

- выключите опцию автоматического подключения к открытой сети;

- никогда не осуществляйте банковские операции, когда подключены к общедоступной сети Wi-Fi.

Напомним, "Укрзализныця" работает над внедрением Wi-Fi-доступа в интернет в пассажирских поездах. В частности, реализовать проект на первом этапе планируется в скоростных поездах "Интерсити+".

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