Транспорт 1 час назад

Украинцы на карантине бросились скупать новые машины

По мнению экспертов, здесь сыграли свою роль несколько факторов

Украинцы на карантине бросились скупать новые машины Украинцы на карантине бросились скупать новые машины
Фото: Facebook

Продажи новых легковых автомобилей за первую неделю карантина в Украине (16-22 марта 2020 года), в среднем выросли на 74% по сравнению с "докарантинной" неделей (9-15 марта 2020 года). В целом за март рост составил 36%. Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на своей странице в Facebook.

"Прошлая карантинная неделя у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей. Тут сыграли свою роль колебания гривни, маркетинговые акции у операторов, общий ажиотаж и слухи о будущем дефиците автомобилей", — объяснил эксперт.

По его словам, на этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%. Но к концу недели рост видохся, стали закрывать автосалоны и переходить на продажу в онлайн-режиме.

Кратко и по делу в Telegram

"Пока же можно констатировать, что за 21 день марта имеем рост 36% в продажах новых легковых авто в сравнении с февралем и 17% роста на рынке LCV", — пишет Омельницкий.

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Напомним, в феврале 2020 года в Украине на учет было поставлено почти 7 тысяч новых легковых автомобилей. В результате, по сравнению с февралем 2019 года, рынок новых авто вырос сразу на 21%.

А в январе 2020 года украинские номера получили 28,3 тысячи импортированных легковых авто с пробегом. Таким образом, на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин.

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