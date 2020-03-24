Украинцы на карантине бросились скупать новые машины

Продажи новых легковых автомобилей за первую неделю карантина в Украине (16-22 марта 2020 года), в среднем выросли на 74% по сравнению с "докарантинной" неделей (9-15 марта 2020 года). В целом за март рост составил 36%. Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на своей странице в Facebook.

"Прошлая карантинная неделя у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей. Тут сыграли свою роль колебания гривни, маркетинговые акции у операторов, общий ажиотаж и слухи о будущем дефиците автомобилей", — объяснил эксперт.

По его словам, на этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%. Но к концу недели рост видохся, стали закрывать автосалоны и переходить на продажу в онлайн-режиме.

"Пока же можно констатировать, что за 21 день марта имеем рост 36% в продажах новых легковых авто в сравнении с февралем и 17% роста на рынке LCV", — пишет Омельницкий.

Напомним, в феврале 2020 года в Украине на учет было поставлено почти 7 тысяч новых легковых автомобилей. В результате, по сравнению с февралем 2019 года, рынок новых авто вырос сразу на 21%.

А в январе 2020 года украинские номера получили 28,3 тысячи импортированных легковых авто с пробегом. Таким образом, на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин.