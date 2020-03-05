Украинцы продолжают скупать подержанные автомобили и электрокары

За январь-февраль 2020 года украинцы приобрели и поставили на учет в 4,4 раза больше старых автомобилей, чем новых. Также огромными темпами растут регистрации б/у электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации "Укравтопром".

Всего с начала 2020 года украинцы приобрели 61 тысячу автомобилей, бывших в употреблении, в то время как новых купили 14 тысяч.

Самыми популярными моделями бывших в употреблении автомобилей, которые покупают украинцы, являются Volkswagen Passat, Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Ford Focus.

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Что касется электромобилей, то украинцы в феврале 2020 года поставили на учет 623 легковых электромобиля, что на 67% больше, чем в феврале 2019 года.

С учетом коммерческих всего зарегистрировано 663 электромобиля, однако только 29 из них были новыми.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf — в феврале украинскую прописку получили 252 авто этой модели. С большим отрывом от лидера на втором месте TESLA Model S (57 единиц), а третья позиция у TESLA Model 3 (56 регистраций). Из 40 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 38 единиц были RENAULT Kangoo Z.E.

Напомним, в январе 2020 года украинские номера получили 28,3 тысячи импортированных легковых авто с пробегом. Таким образом, на каждый проданный новый легковой автомобиль также пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин.

А по итогам всего 2019 года, на украинские номера перешли 408,1 тысячи легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти 75% от этого количества составили машины происхождением из стран ЕС.