Потребрынки 20 минут назад

Украинцы стали богаче и готовы тратить больше денег на свою красоту

Повышение доходов наших сограждан является катализатором роста рынка салонов красоты на 30%

Украинцы стали богаче и готовы тратить больше денег на свою красоту Украинцы стали богаче и готовы тратить больше денег на свою красоту
Фото: Readd.org

В период 2016-2019 годов количество операторов, оказывающих услуги в сфере красоты в Украине, увеличилось на 70,3%, а объем рынка за тот же период вырос на 30,1%. Об этом сообщают эксперты Pro-Consulting.

Анализ рынка салонов красоты в Украине показывает, что его рост мог бы быть еще более динамичным, если бы не кризис 2014 года. В том году денежный объем рынка красоты сократился сразу на 25%, в 2015 году стали появляться признаки его восстановления, а в 2016 обозначился стабильный восходящий тренд.

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Вместе с тем, влияние кризиса чувствуется еще и в настоящее время. Это можно заметить по структуре рынка салонов красоты в Украине. В 2018 году 43% на нем было занято заведениями эконом-класса, оказывающими услуги в ценовых категориях "низкая" и "низкая-".

Четко прослеживается тяготение рынка салонов красоты к самым платежеспособным регионам. Так, 45% его сосредоточено в Киеве и Киевской области.

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"И это не случайно, ведь если простую стрижку может себе позволить любой украинец, то для заведений, оказывающих более дорогие услуги косметолога, массажиста или спа-процедуры, требуется аудитория с соответствующим уровнем дохода. За последние два года цена одной услуги в салоне красоты в Украине выросла в среднем на 25%", — сообщают эксперты Pro-Сonsulting.

По результатам маркетингового исследования можно выделить следующие тенденции, которые оказывают существенное влияние на рынок салонов красоты в Украине:

  • активный рост количества потребителей;
  • четкое разделение заведений и их клиентов на сегменты;
  • открытие салонов красоты на основе франчайзинга;
  • мобильность салонов красоты;
  • моноформат бьюти-заведений, когда салон специализируется на оказании одной услуги;
  • развитие мужского бьюти-сегмента — барбершопы.

"Рынок салонов красоты в Украине развивается очень стремительно как в количественном, так и в качественном измерениях. Катализатором этого развития является повышение доходов украинцев. Чтобы оставаться конкурентоспособными, операторам рынка необходимо работать не только над совершенствованием сервиса, но  и его уникальностью. В среднесрочной перспективе стоит ожидать новых предложений от существующих игроков, а также появления амбициозных новичков бьюти-рынка", — прогнозируют эксперты Pro-Сonsulting.

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