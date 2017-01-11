Украинцы стали больше покупать импортных фруктов

11 января 2017, 10:50
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Украина в 2016 году нарастила импорт бананов почти на треть, цитрусовых — на четверть. При этом упало потребление импортных яблок и груш

Украинцы стали больше покупать импортных фруктов | АПК | Дело Увеличить картинку

Украина в 2016 году нарастила импорт бананов на 31,6% по сравнению с 2015 годом — до 191,981 тыс. тонн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины, в денежном выражении импорт этой продукции вырос на 7,7% — до $133,148 млн.

При этом в основном ввоз осуществлялся из Эквадора (81,50% поставок в денежном выражении), Коста-Рики (10,46%), Колумбии (4,74%).

Помимо этого, в 2016 году Украина импортировала 291,607 тыс. тонн цитрусовых, что на 25,6% больше по сравнению с 2015 годом. В денежном выражении импорт снизился на 1,7% — до $196,667 млн.

Ввоз в основном осуществлялся из Турции (60,20%), Египта (7,63%), Испании (6,36%). Реэкспорт был незначительным — 57 тонн.

Согласно данным ГФС, Украина в прошлом году также импортировала 28,853 тыс. тонн яблок, груш и айвы, что на 50,8% меньше, чем в 2015 году. В денежном выражении импорт сократился на 49,4% — до $12,097 млн.

В то же время на экспорт было поставлено 14,447 тыс. тонн аналогичной продукции, что в 2,7 раза больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт возрос в 2,8 раза — до $3,145 млн. В итоге отрицательное сальдо составило $8,952 млн.

Импорт осуществлялся в основном из Польши (86,67% поставок), Нидерландов (6,46%), экспорт — в Беларусь (54,72%), Грузию (9,38%), Ливию (8,04%).

Украина в 2016 году также импортировала абрикосы, вишню, черешню, персики и сливы в объеме 29,580 тыс. тонн, что на 53,8% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении импорт увеличился на 3,9% — до $19,759 млн.

Экспорт аналогичной продукции за этот период составил 1,879 тыс. тонн (рост в 2,1 раза) на сумму $0,871 млн (рост на 59,2%).

Импорт осуществлялся в основном из Греции (43,07%), Испании (30,45%), Турции (12,43%), экспорт — в Беларусь (89,43%) и Молдову (8,28%).

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , импорт , фрукты

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Украинцы стали больше покупать импортных фруктов | АПК | Дело
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