Украинцы занялись выращиванием марихуаны в Португалии: "Вложения отобьются за 2–5 лет"

"Много кто хочет себе плантацию конопли как в фильме "Джентльмены" Гая Ричи, но мало кто доходит до реального производства", — рассказывает украинка Анна Глущенко, которая вместе со своим партнером Андреем Журжием до такого производства дошла. Основанная украинцами команда Cannexpor Pharma получила разрешение выращивать медицинский каннабис в Португалии. Цель проекта — экспортировать тонны марихуаны на европейский рынок.
Как украинцам удалось построить в Европе успешный нишевый бизнес, который в самой Украине запрещен, разбирался корреспондент Delo.ua.
Из юристов в каннабисные фермеры
В 2017 году основатель проекта Андрей Журжий предложил Анне изучить различные бизнес направления. Интерес возник к сфере выращивания технической конопли. Во-первых, продукт нишевый, а значит, высокомаржинальный. Во-вторых — в Сумах есть целый институт лубяных культур НААНУ, а значит есть ученые и необходимые знания. К тому же, CBD-индустрия в тот момент переживала настоящий бум в США.
Анна и Андрей по образованию юристы. До бизнеса на каннабисе Андрей Журжий возглавлял юридический департамент компании "Фоззи Групп" (сети супермаркетов "Сильпо", "Фора" и другие), а Анна успела поработать в команде Drone.ua.
"Через юридическую тусовку мы и познакомились. До каннабиса немного поработали вместе, а потом все закрутилось", — признается Анна Глущенко.
"В цветке каннабиса есть два активных вещества: THC — тетрагидроканнабинол психоактивное вещество, которое дает кайф, и CBD — каннабидиол, который не психоактивен и имеет расслабляющий, успокаивающий эффект. CBD активно используют в wellness-индустрии, спортивной индустрии. В 2017 году это было супер популярно в США. В общем-то CBD-индустрия и сейчас активно развивается. Американцы пьют и чаи с CBD и употребляют его в качестве завтраков", — говорит предпринимательница.
Развивать сферу CBD в Украине естественно, было невозможно, поэтому выбор пал на соседнюю Польшу, где к тому моменту было разрешено выращивание технического каннабиса. Но достаточно быстро стало понятно, что и польское законодательство ограничено в этом плане, ведь в Польше выращивать траву с "кайфом" запрещено.
"Португалия на тот момент была одной из немногих стран в Евросоюзе, где разрешили выращивание не технического, а полноценного каннабиса. Сейчас этих стран больше, но все равно все сводится к Португалии, Мальте и Греции", — поясняет Анна.
Работает это так: многие европейские страны, например Германия, одобрили лечение пациентов медицинской марихуаной, но выращивать у себя психоактивную коноплю запрещают — только импорт. Львиная доля этого импорта идет из Канады и Нидерландов, но зайти на рынок стремятся и другие страны, разрешая выращивать на своей территории медицинский каннабис. В их числе Португалия, где Cannexpor Pharma и решили развивать свой проект.
Фото: Анна Глущенко после работы юристом решилась выращивать каннабис в Португалии
В Португалии много подобных проектов на разных этапах реализации. Как и в других странах, где разрешено выращивание. Одни из главных игроков на португальском рынке — компании из Канады, которые привлекают внешние инвестиции, зачастую выходя на IPO. На привлеченные деньги они и строят заводы.
"Но европейское регулирование сильно отличается от Канады или США. Когда компании из этих стран заходят в Португалию, они не сразу могут понять, что правила игры немного другие. Это дает нам преимущество, ведь мы как раз делаем фокус на Европе и набираем в команду сильных европейских специалистов из фармацевтической индустрии. Но конечно же опаска конкурировать с компаниями с неограниченными финансовыми ресурсами есть", — говорит Глущенко.
Годы на лицензию
Но прежде, чем строить парники, закупать оборудование, нанимать команду агрономов, необходимо было получить в Португалии лицензию на бизнес. А это — задача со звездочкой.
"Процесс очень проблемный и длительный, — признается Анна. — В Европе эта индустрия рассматривается как фармацевтическая индустрия, соответственно от момента запуска проекта до момента получения всех лицензий, должно пройти немало времени. Мы начали в 2018 году и только сейчас получили разрешения, которые позволяют нам выращивать каннабис. Но и они еще не позволяют нам полноценно экспортировать фармпродукт в Европу".
Для начала нужно подать проект национальному регулятору, в котором будет расписано что, как и с кем ты хочешь делать, а самое главное — кому продавать урожай.
Параллельно необходимо договориться с местным муниципалитетом о том, что он не против такого бизнеса на своей территории. Обычно, муниципалитеты не против, ведь конопляная индустрия — это рабочие места и фактор оживления экономики. Оценив весь набор документов, регулятор принимает решение. Это предлицензия. На ее получение у украинцев ушел год.
"Для инвестора этот этап очень важен, ведь имея письменное подтверждение от регулирующего органа, он понимает, стоит ли вкладывать в бизнес деньги", — говорит Глущенко.
Колумбийские эксперты
Сколько денег вложено в Cannexpor Pharma Анна Глущенко предпочитает не уточнять, но уверяет, что серьезно задуматься о производстве медицинского каннабиса есть смысл, имея не менее 10 миллионов евро. В зависимости от бизнес-модели вложения отобьются за 2–5 лет.
Кстати, многие компании, в том числе, с инвестициями из стран СНГ, пытаются запускать аналогичные проекты в Португалии.
"Но, когда заходят в реальную игру, не так много людей готовы рисковать. Мы одни из тех, кто решился", — говоритГлущенко.
Но одного желания рискнуть — мало. Выращивание медицинского каннабиса требует уникальных знаний.
"У нас команда со всего мира. Ключевой отдел — агрономы. Один агроном из Колумбии, так как там уже много лет занимаются выращиванием каннабиса. Главный агроном — девушка из Португалии. Мы также забрали команду менеджмента схожего проекта канадского происхождения. Сейчас у нас все сотрудники имеют предыдущий опыт в каннабис-индустрии, так как сфера очень уникальная, и их знания позволяют нам соперничать на рынке с другими опытными игроками", — поясняет Глущенко.
Фото: Интернациональная команда украинского стартапа в своем парнике
Сейчас у Cannexpor Pharma есть пока только тестировочные производственные мощности. Это несколько комнат с led-освещением и системой ирригации, где собираются первые урожаи цветков конопли. Кому продавать такой продукт?
"Это не так просто, как в США. Там в штате открывается рынок, появляется какое-то количество выданных лицензий, и пациенты покупают активно. Мы имеем право продавать продукт только компаниям, у которых есть лицензия на импорт наркотических средств в Германию, ведь наш основной рынок сбыта — Германия. И еще рынок Израиля. Дальше эти компании продают продукт через сеть аптек, и пациент может получить каннабис в аптеке только по рецепту доктора, которые поначалу эти рецепты выдают с большой опаской", — говорит Глущенко.
Цель украинцев — построить полноценный завод, чтобы экспортировать каннабис и расширить ассортимент продукции. Например перерабатывать сырье в экстракт с содержанием THC и CBD. Но для выпуска такого продукта на заводе должен быть полный цикл переработки: экстракция, очистка, бутылирование, смешивание. Кстати, на производство экстракта украинцы получили грант правительства Португалии — 3 миллиона евро, половину из которых возвращать не нужно, а еще 1,5 миллиона — беспроцентный кредит.
Шанс для Украины
По словам Анны Глущенко, если бы Украина легализовала медицинский каннабис, то экономика страны почувствовала бы значительный подъем, ведь сразу же оживился рынок специалистов и подрядчиков.
Тот же "недолегалайз", который сделал Кабмин, разрешив использование двух конкретных препаратов на основе каннабиноидов "Набилон" (стоит около 2 тысяч долларов) и "Набиксимолс" (цена — 640 долларов), на экономику никак не повлияет.
"Легализировали препараты, которые в Европе легальны еще с 2000-х годов. Но если у пациентов в Португалии нет денег, чтобы лечиться этими препаратами, то, наверное, у пациентов в Украине этих денег точно не будет", — убеждена Анна.
Фото: Таким каннабисом Cannexpor Pharma готовятся завоевать рынки Европы
Впрочем, даже в случае полного легалайза медицинского каннабиса в Украине, Cannexpor Pharma не рискнули бы разместить здесь свои производственные площадки.
"Да, по инвестициям это было бы немного дешевле, но с точки зрения дистрибьюции ты ограничен в рынке. Мы бы хотели заниматься дистрибьюцией на Европу, а если производственная площадка находится не на территории Европейского Союза, то регуляторно это сложнее. Например, одна из стран, легализировавших каннабис — Северная Македония. Эта страна близка к Европе и многие компании открыли там свои производственные площадки, но они не могут продавать свой продукт в ЕС, так как Европа не до конца признает продукт, произведенный в Македонии", — резюмирует Глущенко.
Ева Волошина, специально для Delo.ua