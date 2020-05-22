Украинец заплатит штраф за загрузку видео на Pornhub

Украинский суд оштрафовал украинца, который снимал и загружал видео на один из крупнейших в мире порносайтов Pornhub.

Об этом говорится в решении Шишацкого райсуда Полтавской области, сообщает LIGA.net.

По информации агентства, правонарушитель снимал порнографическое видео и распространял его через аккаунт Honey-sexpistol на Pornhub, говорится в решении, которое было вынесено 14 мая. Размер штрафа, который придется заплатить нарушителю — 3 400 грн.

Ему также придется оплатить работу эксперта, которого привлек суд — 1 256 грн.

В ходе расследования у правонарушителя изъяли камеры GoPro и Logitech, ноутбуки Apple и Asus, модем, роутер и флешку на 32 Гб.

Все эти устройства суд постановил конфисковать. Два диска с видео суд постановил хранить вместе с материалами дела.

Правонарушителя обвинили по статье 301 Уголовного кодекса Украины ("Изготовление и распространение порнографии"), он признал свою вину и в присутствии адвоката 27 апреля заключил соглашение с прокурором.

Дело было открыто 4 декабря 2019 года.

Напомним, один из самых популярных в мире порнографических сайтов Pornhub предоставляет бесплатный доступ к премиум-подписки всем пользователям из-за карантина, вызванного коронавирусной инфекцией.