Украинская армия получила модернизированные танки Т-72 (ФОТО и ВИДЕО)

Киевский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины последнюю партию из 6 модернизированных танков Т-72 и таким образом окончательно выполнил государственный контракт с Министерством обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"Мы комплексно подошли к ремонту и существенно улучшили тактико-технические характеристики машин, чтобы они лучше могли выполнять боевые задачи украинских защитников. Улучшение характеристик дало возможность увеличить защищенность, мобильность, огневые возможности и управление машиной", — пояснил исполняющий обязанности директора Киевского бронетанкового завода Владимир Синявский.

Специалисты завода доработали оптику и стабилизационную систему пушки, а также улучшили общие ходовые характеристики.

Кроме того, обновленный танк Т-72 имеет современные элементы динамической защиты и приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.

Отмечается, что также в Т-72 установлен комплект с цифровой и спутниковой навигационной аппаратурой, позволяющей поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя.

Ранее Киевский бронетанковый завод выпустил новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя. Сердцем" БТР-3КШ является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения.

А ГП "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оборудованы тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.