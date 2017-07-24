Украинская дочка британской сахарной компании увеличит земельный банк в два раза

Земельный банк компании ED&F Man, одной из крупнейших в мире по торговле сахаром, в Украине может увеличиться с 13 до 30 тыс. га.

"Украинский ED&F Man — крупнейший латифундист из всех национальных подразделений компании. Сейчас под управлением украинского офиса ED&F Man находится около 13 тыс. га земли, 8 тыс. га из них орошаются. В ближайших планах — выйти на земельный банк размером в 30 тыс. гектаров", — цитируется в сообщении на официальной странице компании в соцсети "Фейсбук" кантри-менеджер ED&F Man Игорь Бучацкий.

Как сообщалось, в апреле 2017 года ED&F Man запустила первую очередь оросительного комплекса в Херсонской области стоимостью $5 млн на 1 тыс. га.

До 2020 года компания намерена восстановить оросительный комплекс на общей площади 20 тыс. га в Херсонской и Николаевской областях, объем инвестиций составит более $60 млн.

Компания ED&F Man начала работу в Украине в 2007 году. Ей принадлежит Засельский сахарный завод (Николаевская обл.) мощностью производства 50 тыс. тонн продукции в год.

В 2012 году дочернее предприятие ED&F Man "Юкрейниан Шугар Компании" совместно с аграрно-торговой фирмой "Агро-Дело" занялось выращиванием сахарной свеклы для производства сахара.

В марте 2017 года в Киеве открылся региональный офис компании ED&F Man, который будет координировать деятельность всех бизнес-направлений компании в Черноморском регионе.

Компания ED&F Man основана в 1783 году Джеймсом Маном в Лондоне. Является крупнейшим поставщиком продуктов питания, сахара, специй, кормов для животных, тропических масел, резины, биотоплива и кофе через сеть офисов и агентств более чем в 50 странах мира.