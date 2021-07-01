Энергетика 1 час назад

"Украинская энергетическая биржа" получила лицензии на работу по новым правилам

Первая биржа в Украине прошла лицензирование, требуемое по новому закону

Фото: УЭБ Фото: УЭБ
Фото: УЭБ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 30 июня приняла решение о выдаче лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала ООО "Украинская энергетическая биржа".

Как говорится в сообщении регулятора, биржа получила лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и клиринговой деятельности по определению обязательств, то есть деятельности, которая позволяет контролировать расчеты между участниками рынка и гарантировать выполнение соглашений.

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Кроме того, комиссия зарегистрировала новые правила общества, соответствующие действующему законодательству. Отмечается, что для получения лицензий биржа прошла процесс реорганизации своей структуры и готовилась к этому событию около полугода.

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"Это начало новой эпохи на рынках капитала и товарных рынках. Сегодняшнее событие является выдающимся не только для участников рынка, но и для регулятора. Ведь комиссия впервые полностью провела процедуру регистрации лицензиата по новым правилам", — отметил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Он выразил надежду, что в дальнейшем регулятор получит еще не один пакет документов для лицензирования от заинтересованных участников рынков.

Как поясняет НКЦБФР, согласно требованиям закона №738-IX от 19 июня 2020 года, вступившим в силу с 1 июля нынешнего года, товарные биржи должны пройти процедуру лицензирования в НКЦБФР в случае их желания продолжать ​​деятельность.

Напомним также, что в начале июня Украина подписала меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Американской торговой палатой и Агентством США по международному развитию (USAID) в сфере национальной биржевой торговли капиталом и организованных товарных рынков. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это первый шаг к созданию в Украине полноценного фондового рынка.

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