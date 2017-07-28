Украина поставила в США крупнейшую в истории партию конопли

28 июля 2017, 08:58
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Заказчиком посевного материала стал Государственный университет Адамса, штат Колорадо

Украина поставила в США крупнейшую в истории партию конопли | АПК | Дело Увеличить картинку

Агропромышленная группа "Арника" реализовала 30 т посевного материала технической конопли в США. Заказчиком посевного материала стал Государственный университет Адамса, штат Колорадо (Adams State University in Alamosa, Colorado). Помощь в организации поставки оказывала компания Reakiro. По словам коммерческого директора компании Константина Полозова, поставка такого объема посевного материала технической конопли из Украины имеет для Америки историческое значение.

"В США выращивание конопли было запрещено еще в 1936 году. При этом правительство не различало техническую коноплю и марихуану. И лишь в 2014 в США вышел фермерский закон, который позволял выращивать коноплю в исследовательских целях. Тогда Adams State University согласовало с Министерством сельского хозяйства США поставку партии посевного материала конопли из Европы. Впервые Управление по борьбе с наркотиками США (The Drug Enforcement Administration) дало разрешение на поставку конопли в страну, и это наибольшая поставка технической конопли за всю историю Америки", — отметил Константин Полозов.

Как рассказал Константин Полозов, среди всех европейских производителей семян выбрали именно "Арнику", поскольку ее посевной материал наиболее подходил по техническим характеристикам. Кроме того, "Арника" была единственною компанией, готовой предоставить качественные семена в большом объеме.

Поставка осуществлялась самолетами с перегрузкой в Германии. Сейчас груз проходит серию исследований в Adams State University. После этого коноплю планируют посеять в разных штатах страны. Если исследования пройдут удачно, в США планируют начать промышленное производство технической конопли.

"Сейчас из конопли изготавливают различные экстракты, ее активно используют в фармацевтике, из конопли делают суперконденсаторы, ткань и много другого. Поэтому, вполне возможно, что сотрудничество с "Арникой" не закончится на одной партии семян", — говорит Константин Полозов.

В свою очередь, в агропромышленной группе "Арника" говорят, что поставка посевного материала в Америку была важным этапом в развитии экспорта продукции, и добавляют, что компания всегда открыта к сотрудничеству.

"Для нас это был ценный опыт, ведь мы впервые поставляем нашу продукцию в США, и первый раз используем авиационный транспорт. Открыв для себя новый рынок, мы намерены развивать это направление экспорта, поэтому, будем рады продолжить сотрудничество с Adams State University", — комментирует ведущий специалист по вопросам логистики и таможенного контроля агропромышленной группы "Арника" Александр Бугаец.

По материалам: Латифундист
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Теги: сша , марихуана , апк

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Украина поставила в США крупнейшую в истории партию конопли | АПК | Дело
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