Украинская сеть отелей Reikartz открыла в центре Киева второй Raziotel

Национальная сеть отелей Reikartz открыла в Киева по улице Ямская, 52 отель "Рациотель Ямская", который стал вторым в столице отелем под брендом Raziotel.

Номерной фонд гостиницы "Raziotel Ямская" составляет 78 номеров категорий "классик", "стандарт", "супериор". Доступен также номер для людей с ограниченными возможностями. Инфраструктура отеля включает два конференц-зала на 70 и 40 человек, ресторан и лобби-бар.

Первый в Киеве отель под брендом "Raziotel" ("Raziotel Киев") расположен по ул. Харьковское шоссе, 177/1 в 500 метрах от станции метро "Бориспольская". В нем 108 номеров четырех категорий: "классик Single", "стандарт Single", "стандарт Twin" и "стандарт Double".

Согласно сайту Raziotel, на сегодняшний день эта сеть объединяет четыре гостиницы: две в Киеве (в том числе и "Рациотель Ямская") и по одной в Кривом Роге и Одессе.

На сегодняшний день сеть отелей Reikartz объединяет свыше 30 гостиниц в Украине и 4 отеля за ее пределами. На этом компания не планирует останавливаться, со временем ожидается дальнейшее расширение сети отелей Reikartz как в Украине, так и за ее пределами.