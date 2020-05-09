Украинские аграрии завершают посевную

В Украине завершен посев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, сахарной свеклы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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По данным министерства, с 4 по 7 мая украинские аграрии посеяли 2 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. Полевые работы проведены на площади 13,3 млн га, что составляет 86% к прогнозу посева (15,5 млн га).

В частности, посеяно:

яровой пшеницы — 184,3 тысяч га;

ярового ячменя — 1,5 млн га;

овса — 186,3 тысяч га;

гороха — 281,6 тысяч га;

кукурузы — 4,6 млн га из 5,38 млн га;

сахарной свеклы — 206,6 тысяч га;

подсолнечника — 5,3 млн га из 6,2 млн га;

сои — 942,6 тысяч га из прогнозируемых 1,44 млн га.

Лидерами по темпам сева этой неделе были агропроизводители Запорожской (319 тысяч га), Днепропетровской (218 тысяч га) и Полтавской (200 тысяч га) областей.

По обновленному прогнозу Минэкономики, посевная площадь основных культур увеличится на 600 тысяч га по сравнению с 2019 годом и составит 15,5 млн га. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы.

Напомним, по оценкам экспертов и участников агрорынка, суммарные затраты на нынешнюю посевную в Украине выросли в среднем на 5-7% по сравнению с прошлогодней.