Украинские авиаремонтники за три года увеличили прибыль на 638%

29 апреля 2017, 14:41
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Авиаремонтный "Завод 410 ГА" получил чистую прибыль в 150,2 млн гривень в 2016 году, хотя в 2014 году завод получил чистый убыток — 235 млн гривень

Украинские авиаремонтники за три года увеличили прибыль на 638% | Машиностроение | Дело Увеличить картинку

Чистая прибыль ГП "Завод 410 ГА" в 2016 году составила 150,2 млн грн, тогда как в 2014 году предприятие получило убыток на уровне 23,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна Укроборонпром, в авиационный кластер которого входит завод.

Также в Укроборонпроме отмечают, рост чистого дохода от экспорта на 22,9%. Из них в страны дальнего зарубежья экспорт вырос в 2 раза: с 168,4 млн грн в 2014 году до 345,3 млн грн в 2016 году.

В 2016 году завод заключил 14 новых контрактов, из которых 5 — с международными партнерами. Прошел четыре ресертификационные и надзорные аудиты на соответствие международным сертификатам ISO-9001, NATO AQAP-2120 и авиационным правилам PART-145, части 145В Министерства обороны Украины.

"Завод 410 ГА" входит в авиационный на базе ГП "Антонов", в котором консолидированы все авиастроительные мощности страны.

По материалам: "Дело"
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Теги: авиация , авиапром , гп антонов 14307529 , укроборонпром 37854297

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Украинские авиаремонтники за три года увеличили прибыль на 638% | Машиностроение | Дело
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