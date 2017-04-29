Украинские авиаремонтники за три года увеличили прибыль на 638%

Чистая прибыль ГП "Завод 410 ГА" в 2016 году составила 150,2 млн грн, тогда как в 2014 году предприятие получило убыток на уровне 23,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна Укроборонпром, в авиационный кластер которого входит завод.

Также в Укроборонпроме отмечают, рост чистого дохода от экспорта на 22,9%. Из них в страны дальнего зарубежья экспорт вырос в 2 раза: с 168,4 млн грн в 2014 году до 345,3 млн грн в 2016 году.

В 2016 году завод заключил 14 новых контрактов, из которых 5 — с международными партнерами. Прошел четыре ресертификационные и надзорные аудиты на соответствие международным сертификатам ISO-9001, NATO AQAP-2120 и авиационным правилам PART-145, части 145В Министерства обороны Украины.

"Завод 410 ГА" входит в авиационный на базе ГП "Антонов", в котором консолидированы все авиастроительные мощности страны.