Украинский бизнес отменяет контракты с блогерами после скандальной вечеринки в День памяти жертв Голодомора

Украинские компании принялись массово отменять свое сотрудничество с блогерами в Instagram, посетившими вечеринку по случаю празднования дня рождения своего "коллеги" Александра Залиско в Доме ученых во Львове 27 ноября — в день, на который в этом году пришелся День памяти жертв голодоморов.

В частности, такую реакцию продемонстрировала "METRO Украина", отказавшаяся от дальнейшего сотрудничества с самим Залиско, а также Александрой Пустовит, Натальей Литвин, Александром Куровским, Дарьей Записочной, Татьяной Самбурской и ведущим мероприятия Владимиром Остапчуком.

"Мы в "METRO Украина" искренне разделяем боль украинского народа и с большим уважением относимся к жертвам Голодомора. Именно поэтому компания "METRO Украина" считает неприемлемым для себя продолжать сотрудничество с блогерами, поведение и действия которых демонстрируют пренебрежение к трагическим событиям украинской истории", — сообщили Delo.ua в компании.

Там отметили, что не могут нести ответственность за действия отдельных лиц, однако при подготовке будущих интеграций с блогерами и другими публичными лицами будут более тщательно подходить к выбору партнеров.

В фастфуд-сети "МакДональдс Украина" пообещали обязательно пересмотреть свое сотрудничество с упомянутыми лидерами мнений.

"Мы также считаем, что лидеры мнений должны с уважением относиться к скорбным датам украинской истории, которой, безусловно, является День памяти жертв голодоморов. Более того, мы считаем, что чествование таких памятных дат должно быть частью ценностных ориентиров каждого, кто имеет влияние на общественное мнение украинцев, и определять целесообразность как действий, так и высказываний", — добавили в компании.

Также решил отказаться от сотрудничества с упомянутыми блогерами и мебельный ритейлер JYSK, заявив, что не работает с теми, кто не разделяет ее ценностей.

"Компания JYSK действительно имела опыт сотрудничества с вышеперечисленными публичными лицами. Но после обнародования мероприятия в неуместное время и пренебрежительных комментариев его участников отказались от партнерства с ними. Мы почти 15 лет работаем на украинском рынке, искренне уважаем нашу культуру и наследие. Но не сотрудничаем с юридическими или физическими лицами, не разделяющими наши взгляды и ценности", — прокомментировали Delo.ua в пресс-службе.

В соцсетях появились также комментарии и других украинских компаний по данному скандалу. В частности, аналогичную позицию высказали в компании "Мономах", производящей чай как под этим брендом, так и под брендом Lovare.

"Мы не поддерживаем подобные намерения и очень сожалеем из-за сложившейся ситуации. Мы уважаем историю и не сотрудничаем с блогерами, не разделяющими наши ценности. Проявления нашего бренда были до данного инцидента. Сейчас мы прекратили сотрудничество", — говорится в комментарии от имени Lovare.

Пересмотреть свое сотрудничество со всеми блогерами, участвовавшими в праздновании дня рождения Залиско, пообещал и интернет-магазин Rozetka.

В свою очередь сеть автозаправок ОККО решила прекратить сотрудничество с самим Залиско, а также с блогером и актером Богданом Шелудяком.

"Наша компания с уважением и почтением относится к памятным событиям в истории украинского народа, тем более таким трагичным, как Голодомор. Считаем, что их обесценивание, высмеивание в любых проявлениях является недопустимым... Да, мы не можем нести ответственность за поступки и слова других людей, которые с нами сотрудничают, но мы, ОККО, можем выбирать, сотрудничать ли с ними в дальнейшем", — заявили в компании.

Интернет-магазин одежды Harvest заявил, что выступает категорически против высмеивания таких памятных событий и в будущем будет тщательно подходить к выбору лидеров мнений для рекламных интеграций.

Также появился комментарий сети магазинов электроники и бытовой техники "Фокстрот", свидетельствующий о достаточно жесткой реакции компании на скандал.

"С данным лицом была проведена лишь интеграция в его Telegram-канале к "черной пятнице". Как до этой выходки, так и тем более после речь не идет о какой-либо интеграции бренда и сотрудничестве с ним как с блогером", — заявили в "Фокстроте".

Мобильный оператор Kyivstar сначала решил изучить детали сложившейся ситуации и выяснить позицию блогера-партнера, чтобы принять решение. При этом в компании заявили, что не планируют сотрудничать с инфлюенсерами, упомянутыми в СМИ как участниками празднования.

"Мы уважаем этот день и помним трагическую историю Украины. Мы не разделяем шутки про голод, которые прозвучали в сториз у некоторых участников этой вечеринки, и не планируем рекламных активностей с ними", — сообщили также Delo.ua в пресс-службе компании.

В то же время в сети магазинов косметики EVA изданию Delo.ua ответили, что на данный момент не сотрудничают ни с одним из блогеров, которые были на праздновании дня рождения Залиско.

Об этом же сообщили Delo.ua в "Новой почте", отметив при этом, что и в дальнейшем с этими блогерами сотрудничать компания не намерена.

"Голодомор — одна из самых трагических страниц нашей истории, и мы разделяем скорбь с миллионами украинцев в этот день. "Новая почта" не поддерживает высмеивание памятных событий и их обесценивание в любом виде. Мы считаем, что в любом праздновании всегда есть место для уважения к другим", — заявили в пресс-службе.

В компании ожидают такого отношения и от блогеров, к которым очень часто прислушиваются многие люди, особенно молодежь и дети.

"Безусловно, мы будем учитывать недавний инцидент в выборе лидеров мнений для дальнейшего сотрудничества. Пока с блогерами, о которых идет речь, у нас нет действующих контрактов и договоренностей и, учитывая их действия, не будет", — подчеркнули в "Новой почте".

Отметим также, что сам львовский Дом ученых власти города решили пока закрыть, но мотивировали это нарушением карантинных требований. Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Провели комиссию ТЭБ и ЧС. За нарушение карантинных требований комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины", — написал чиновник, не сообщив ничего другого.

В свою очередь телеведущий Владимир Остапчук в своем Instagram извинился за фразу "блогерская голодная туса", которой он иронично описал мероприятие, на которое был приглашен.

"Друзья, хочу извиниться за те неуместные сториз 27 ноября, где я работал ведущим и которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию. Даже самому себе мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит. И что эта подпись может быть трактована с совершенно иным содержанием. Никаким образом мои сториз не имели отношения ко Дню памяти", — написал он.

Как отметил Остапчук, он всегда чтит и уважает День памяти жертв Голодомора, но "не может вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок" и может лишь извиниться за него.

Жена же шоумена Кристина Горняк объяснила в своем Instagram, что ее супруг не задумывался о том, в какой день ему придется работать на вечеринке.

"Вова перед тем, как берет заказ на работу, не открывает календарь, чтобы посмотреть, какой праздник или траур в этот день. Отказаться, когда взял плату, соответственно, возможности нет, но и почему отказываться? Ведь это работа! И телевидение не убрало развлекательные шоу, и премии были в этот день. А тут день рождения", — написала она.

Сам же Залиско после возникшего скандала заявил в своем Instagram, что имеет право праздновать день рождения тогда, когда он случается, и так, как ему хочется.

"Отпраздновать свое 29-летие получилось громко. Насколько громко, что все внезапно стали суперправильными и [выяснилось, что] блогеры виноваты во всех проблемах мира... Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне!" — написал он.

Блогер также раскритиковал оппонентов за лицемерие, подчеркнув, что и сам он уважает позицию тех, кто ставит свечку за погибших в результате Голодомора не для того, чтобы понравиться публике.

"День памяти жертв Голодомора — важный день. И я уважаю людей, которые и правда вспоминают и зажигают свечу. Но не в сториз в инстаграмме. А искренне. И не кричат ​​популистскими заявлениями, какие они правильные, и после сториз со свечой идут в караоке, на концерт, в ресторан с друзьями или на футбол. К чему это лицемерие? Почему люди только ищут, кого бы это в чем обвинить? Им столь скучно жить?" — задался вопросом Залиско.

По его словам, 27 ноября работали развлекательные заведения, по телевидению шли развлекательные шоу, а люди праздновали свадьбы и другие мероприятия, в связи с чем призвал прекратить "распылять информационный яд вокруг".

Однако 29 ноября виновник торжества сообщил, что его якобы "вызвала полиция в отделение из-за празднования". При этом он принес извинения тем людям, чьи чувства он задел, но только им, а не "людям, пришедшим на шум".

Напомним также, что в 2019 году, когда День памяти жертв Голодомора приходился на 23 ноября, в сети возник другой скандал. Тогда киевский бизнесмен, владелец компании "Океан", ресторанов "Маца и устрицы" Сергей Стахов опубликовал в Facebook пост со своим фото и подписью "в Москве нет устриц", добавив к нему отметку "путешествует в Москву, РСФСР с Тверской".

Это вызвало возмущение и непонимание многих пользователей соцсети, включая рестораторов, журналистов, юристов, политиков и ветеранов войны на Донбассе.

На следующий день Стахов обновил запись, заявив, что "постом в День памяти Голодомора принес боль многим людям, пережившем трагедию". По его словам, он не подумал, что день, когда он публиковал указанное фото, был именно Днем памяти Голодомора, и в этом был не прав. Фразу про устриц он объяснил тем, что "они есть в Украине, а здесь их реально нет".