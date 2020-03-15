Украинские мобильные операторы отменили плату за роуминг на горячие линии госучреждений

Мобильные операторы Украины сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны горячих линий госучреждений Украины из-за пандемии коронавируса.

Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В частности, в МИД отметили, что договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Vodafone, lifecell и Киевстар).

"В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и другие) для оперативного решения неотложных вопросов", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 15 марта украинцы начали получать от Минздрава СМС-сообщения с информацией о коронавирусе в Украине. Это — короткие и четкие инструкции, в которых прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.