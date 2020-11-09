Украинские промышленники расскажут о пользе Industry 4.0 на форуме Trans4mation week

В Украине 23-27 ноября состоится Trans4mation week — онлайн-форум, посвященный практике Industry 4.0. Событие второй год подряд инициирует IT-Enterprise. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что в рамках мероприятия руководители украинских компаний расскажут об использовании и внедрении технологий четвертой промышленной революции.

В частности, в этом году опытом поделятся Interpipe, "Донбассэнерго", FED, "Метинвест — ЗЛМЗ".

В течение недели компании проведут видеоэкскурсии по производству и покажут эффект от технологий Industry 4.0 прямо на местах. Каждый день будет посвящен одному из предприятий.

Участники события погрузятся в атмосферу заводов для эффективной передачи опыта. После видеоэкскурсии состоится обсуждение и сессия вопросов и ответов с руководителями.

Событие может заинтересовать владельцев бизнеса, CEO и директоров направлений промышленных компаний. Время проведения форума: 23-27 ноября по 1,5 часа в режиме онлайн. Стоимость одного билета на мероприятие — 975 грн, его можно приобрести по ссылке.

Напомним, инициатор форума — IT-Enterprise, поставщик решений для цифровой трансформации средних и крупных предприятий. Партнером события выступает Ассоциация предприятий промышленной автоматизации Украины.