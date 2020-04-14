Транспорт 40 минут назад

Украинские самолеты помогают в борьбе с коронавирусом — генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил Украину за предоставление авиации для доставки грузов, необходимых в борьбе с пандемией COVID-19

Украинские самолеты помогают в борьбе с коронавирусом — генсек НАТО Украинские самолеты помогают в борьбе с коронавирусом — генсек НАТО
Фото: AsiaWire

Североатлантический альянс доволен сотрудничеством с Украиной, которая предоставляет свои транспортные самолеты для перевозки медицинских грузов, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на брифинге накануне встречи министров обороны стран Альянса, которая состоится в онлайн-режиме, сообщает "Европейская правда".

Кратко и по делу в Telegram

"Мы сотрудничаем с партнерами и приветствуем тот факт, что у НАТО столько партнеров, с которыми мы можем вместе отвечать на такие общие вызовы, как COVID-19. И Украина помогает союзникам НАТО, Украина предоставляет стратегические воздушные перевозки. Точнее, украинские самолеты используются НАТО для стратегических перевозок союзникам", — рассказал Столтенберг.

Генсек отметил, что НАТО рассматривает новые возможности углубления сотрудничества с Украиной, и один из вариантов — Программа расширенного партнерства.

Читайте также:
Группа "Волга-Днепр" остановила эксплуатацию 30% парка самолетов

"Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает со своим партнером Украиной для перевозок грузов союзникам. Мы рады такому партнерству с Украиной. Это общий вызов, и мы должны реагировать вместе" — добавил Столтенберг.

Напомним, 11 апреля крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія" отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медицинским оборудованием и другими средствами борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что украинские "Авиалинии Антонова", мировой оператор супертранспортника Ан-225 "Мрія" грузоподъемностью 250 тонн, обеспечит по заказу германской Siemens транспортировку энергооборудования общим тоннажем порядка 2000 тонн для строящихся компанией новых теплоэлектростанций в Боливии.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Из-за пандемии коронавируса миру грозит дефицит чая — СМИ
Из-за пандемии коронавируса миру грозит дефицит чая — СМИ
Респираторы и противогазы в Украине: суть и актуальность
Респираторы и противогазы в Украине: суть и актуальность
Власти Киева ужесточают въезд в столицу
Власти Киева ужесточают въезд в столицу
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Чернобыль в огне: как на фоне коронавируса власти скрывают масштабы пожара в Зоне ЧАЭС

  3. В Дарницком районе Киева горит подстанция ДТЭК

  4. Минздрав снова запретил рынкам работать во время карантина

  5. "Укрпочта" массово нанимает новых сотрудников

Загрузка...