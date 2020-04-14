Украинские самолеты помогают в борьбе с коронавирусом — генсек НАТО

Североатлантический альянс доволен сотрудничеством с Украиной, которая предоставляет свои транспортные самолеты для перевозки медицинских грузов, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на брифинге накануне встречи министров обороны стран Альянса, которая состоится в онлайн-режиме, сообщает "Европейская правда".

"Мы сотрудничаем с партнерами и приветствуем тот факт, что у НАТО столько партнеров, с которыми мы можем вместе отвечать на такие общие вызовы, как COVID-19. И Украина помогает союзникам НАТО, Украина предоставляет стратегические воздушные перевозки. Точнее, украинские самолеты используются НАТО для стратегических перевозок союзникам", — рассказал Столтенберг.

Генсек отметил, что НАТО рассматривает новые возможности углубления сотрудничества с Украиной, и один из вариантов — Программа расширенного партнерства.

"Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает со своим партнером Украиной для перевозок грузов союзникам. Мы рады такому партнерству с Украиной. Это общий вызов, и мы должны реагировать вместе" — добавил Столтенберг.

Напомним, 11 апреля крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія" отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медицинским оборудованием и другими средствами борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что украинские "Авиалинии Антонова", мировой оператор супертранспортника Ан-225 "Мрія" грузоподъемностью 250 тонн, обеспечит по заказу германской Siemens транспортировку энергооборудования общим тоннажем порядка 2000 тонн для строящихся компанией новых теплоэлектростанций в Боливии.