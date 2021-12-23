Украинский стартап MySales Labs переехал в Британию: обвиняет ГНС в безосновательном штрафе размером 2,6 млн грн

В украинском стартапе MySales Labs, который занимается разработкой решений по прогнозированию продаж для розничных сетей, заявили о вымогательстве 2,6 млн грн со стороны Государственной налоговой службы, сообщает Dou.

"Я ограничил себя в доходах, но мы начали инвестировать прибыль и платить около 200-300 тысяч грн налога на прибыль, платить другим ФЛП компенсации. То есть начали платить налоги больше, а не меньше. И вот наказание за это!" — заявил учредитель компании Алексей Ивасюк.

По его словам, налоговики пришли в компанию и целенаправленно проверяли трех человек, которым были выплаты на ФЛП за поддержку и разработку программного обеспечения. Ивасюк утверждает, что эти специалисты находились в штате компании лишь на 0,25 ставки, пока их не уволили.

"Мы предоставили должностные инструкции числившихся в штате людей. Там и близко ничего не было связано с разработкой программного обеспечения, что очевидно даже по названию должностей. Ведь мы небольшая компания, и каждый у нас на все руки мастер", — отметил основатель MySales Labs.

Он уточнил, что указанные специалисты были оформлены в штат после того, как начали получать выплаты на ФЛП.

"На основании якобы непредоставления им документов налоговики трактуют выплаты ФЛПам за поддержку и разработку ПО как трудовые отношения, доначислив 2,6 млн грн, причем с 2017 года, то есть за 5 лет! Однако нам все юристы в один голос говорят, что трудовые отношения здесь не могут быть применены и люди имеют право совмещать работу в штате на четверть ставки и ФЛП", — отметил бизнесмен.

Он утверждает, что фактически налоговая не рассмотрела их доводы, а "взяла только те, что им были удобны, и впаяла доначисления и штрафы по полной".

Основатель компании признался, что для его стартапа 2,6 млн грн — это очень большая сумма, и он не сможет ее выплатить.

В результате все контракты компания MySales Labs вынужденно перевела в Великобританию.

"В Украине остался только R&D-центр, который все разработки продает в Великобританию, где регулирование приспособлено для такого вида бизнеса", — заявил Ивасюк.

Ранее подобный скандал возник после того, как Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы Украины по работе с крупными налогоплательщиками провело в компании "Синэво Украина" плановую проверку. По ее итогам ГНС потребовала уплатить 1,1 миллиарда гривен дополнительного налога, но в компании не согласились с этим решением.

После этого "Синэво" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, бизнес-омбудсмену, в посольство Швеции в Украине с просьбой отреагировать на сложившуюся ситуацию. Позднее "Синэво" поддержала в этом вопросе компания "Новая почта", руководство которой заявило, что также сталкивалось с подобной ситуацией.

В результате Государственная налоговая служба отменила решение о доначислении "Синэво" 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку с полным соблюдением законодательства и прав налогоплательщика.