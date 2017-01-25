Украинский агрохолдинг займет на внешних рынках полмиллиарда долларов

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, разместила еврооблигации на $500 млн с доходностью 8,875% годовых.

По данным пресс-службы, книга заявок была переподписана в два с половиной раза, что позволило существенно снизить доходность размещения.

Компания напоминает, что изначально доходность размещения ценных бумаг оценивалась в 9,25-9,5% годовых.

"Это символическое размещение как для "Кернела", так и для Украины в целом, которое вновь открывает доступ украинских эмитентов к международному долговому рынку после трехлетней паузы. Кроме того, успешное размещение евробондов подтверждает высокую кредитоспособность "Кернела" и доверие к компании инвестиционного сообщества", — отметили в пресс-службе.

Срок обращения дебютных еврооблигаций "Кернела" до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.

По данным агентства Bloomberg, доходность еврооблигаций Украины со сроком обращения до 1 сентября 2021 года в настоящее время составляет 8,178% годовых, с обращением до 1 сентября 2022 года — 8,2% годовых.

Еврооблигации агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" со сроком обращения до 4 апреля 2020 года в настоящее время котируются с доходностью к погашению 8,783%.

Как ожидается, евробонды будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи (ISE).

Организаторами сделки выступили JP Morgan и ING Bank.

"Кернел" — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.